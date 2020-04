CCOO-A pide sancionar a empresas que despidan a trabajadores eventuales por finalización de contrato

SEVILLA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía ha criticado este viernes que algunas empresas, principalmente de la construcción, están cometiendo irregularidades al dar de baja a los trabajadores eventuales por finalización de contrato "cuando no hay causa para la extinción del contrato ya que la actividad, servicio u obra no han finalizado", por lo que ha pedido que se "actúe y sancione".

"Estas prácticas se han agravado con la puesta en marcha del permiso especial retribuido a recuperar, que entró en vigor el día 30 de marzo, ya que muchas empresas han estado comunicando una gran cantidad de bajas por finalización de contrato, especialmente, durante el lunes día 30, con efecto del día 27, utilizando el sistema telemático de la Tesorería General de la Seguridad Social". Estas bajas por finalización de contrato son despidos encubiertos e irregulares, ya que la actividad empresarial no terminado", ha advertido el sindicato en una nota de prensa.

En ese sentido, CCOO-A ha exigido a la Tesorería General de la Seguridad Social que haga una notificación a todas las empresas que están utilizando esta modalidad de baja laboral, que pueden estar cometiendo una irregularidad y que tienen un plazo para corregir las bajas de las personas trabajadoras antes de abrir el expediente sancionador. Así, ha instado a la Tesorería a enviar de oficio a la Inspección de Trabajo a todas las empresas que no rectifiquen "para que sean investigadas y, en su caso, sancionadas".

A juicio de CCOO, "en estos momentos tan duros para toda la población y especialmente para las personas trabajadoras más vulnerables, es intolerable que algunas empresas se comporten de forma tan inmoral y egoísta, a pesar de que tienen herramientas, más que suficientes, para mantener su actividad y proteger a trabajadores". Por ello, ha pedido que esta revisión "se haga de forma exhaustiva durante todo el periodo de estado de alarma".

CCOO ha recordado que, aunque se pueda denunciar, la "irresponsabilidad" de estas empresas con esos despidos supone "una gran desprotección para los trabajadores que no tienen cotizaciones suficientes para acceder al desempleo contributivo, obligándolos a acudir a los subsidios que son prestaciones de menor cuantía", a lo que se suma que al no estar estos trabajadores protegidos por un ERTE, "tendrán que solicitar de forma ordinaria la prestación, no siendo automática".