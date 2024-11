CCOO rechaza el acuerdo sobre Dependencia de la Junta de Andalucía con UGT Y CSIF: "No soluciona el problema"

SEVILLA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de Andalucía ha rechazado el acuerdo suscrito por el Gobierno andaluz con UGT-A y CSIF-A para "mejorar" el Sistema de Atención a la Dependencia en Andalucía. "Se ha hecho fuera del diálogo social, no se han tenido en cuenta las propuestas y el fondo del acuerdo está muy lejos de ser útil para resolver los problemas del personal de Dependencia y del sistema en su conjunto".

Según ha aseverado el sindicato --mediante una nota de prensa-- "el acuerdo está plagado de declaraciones de buenas intenciones, pero sin concreción real en muchos temas de manera que, entre otras cuestiones, no se garantiza una ampliación de plantillas, con dotación suficiente, que supla de verdad las necesidades del sistema; o se plantean refuerzos que dependen de la disponibilidad presupuestaria, sin concreción en los presupuestos para 2025".

El sindicato se ha mostrado "muy crítico" con el acuerdo, y ha aseverado que "el fondo del acuerdo está muy lejos de ser útil para resolver los problemas del personal de los servicios públicos autonómicos de dependencia y del sistema de dependencia en su conjunto".

Según ha explicado el sindicato, "el acuerdo no toca muchos de los temas más importantes y está plagado de declaraciones de buenas intenciones, sin concreción real en muchos temas". A su vez, han asegurado que "no garantiza una ampliación de plantillas, con dotación suficiente, que supla de verdad las necesidades del sistema; plantea refuerzos que dependen de la disponibilidad presupuestaria sin concreción en los presupuestos para 2025; no concreta cómo va a mejorar la coordinación con el SAS; no revierte las externalizaciones que sufre el sistema de dependencia, sino que las ratifica; o no resuelve los graves problemas informáticos que sufre el personal, entre otras cuestiones".

Asimismo, ha señalado también que el acuerdo plantea escenarios "realmente preocupantes", como el hecho de "supeditar el complemento de productividad de los trabajadores a criterios arbitrarios que quieren implantar sin ni siquiera negociarlos y sin esperar al desarrollo de la Ley de la Función Pública". Además, el sindicato ha criticado que el acuerdo se haya alcanzado fuera de los órganos establecidos para ello y al margen del diálogo social.

Al hilo de esto, han mostrado su disposición a negociar, "siempre que se haga por los cauces establecidos". Así, ha situado entre sus mínimos irrenunciables para alcanzar un acuerdo en materia de Dependencia "revertir las externalizaciones; el refuerzo contundente de personal; una solución real al problema del programa de gestión; dar respuesta al problema de los desplazamientos en misión; una evaluación del desempeño basada en criterios objetivos y en el marco legal correspondiente; formación del personal específica y de calidad; y además garantías de seguridad y salud en el trabajo.