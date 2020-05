CCOO rechaza el plan de la Junta de vuelta de personal judicial ante coronavirus y denuncia ante Inspección de Trabajo

SEVILLA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha rechazado el plan de desescalada aplicada a la Administración de Justicia de Andalucía al entender que la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración "calca prácticamente al Ministerio de Justicia e impone una desescalada uniforme que no se basa en criterios sanitarios y supone una presencialidad mayor que la actual y que la que se aplicará a los empleados y empleadas públicos de la Administración General de la Junta de Andalucía".

CCOO ha señalado que ha presentado una primera denuncia a la Inspección de Trabajo y ha advertido que "realizarán cuántas sean necesarias por actuaciones que no cumplan con las medidas preventivas y de seguridad para garantizar la salud del personal, si las medidas preventivas no se aseguran o si no se detiene la actividad ante el riesgo de contagio", según ha informado mediante una nota de prensa.

El sindicato ha denunciado que el plan presentado desde la Consejería de Justicia es "totalmente incoherente" y pone como ejemplo el hecho de en algunas provincias como Málaga y Granada, que siguen en la fase 0 de la desescalada, sus servicios de Justicia pasarán a la fase 1.

El Plan no permite la paralización de la actividad si así se determinase objetivamente por los Comités de Salud Laboral, "en contra de lo recogido en la normativa vigente". CCOO ha desmentido que los trabajadores ya incorporados a los órganos judiciales hayan sido testados, "a pesar de haberse anunciado, incluso en prensa por el Consejero de Presidencia".

El sindicato ha criticado igualmente que "la Administración tampoco acepte nuestra petición de que la incorporación de más trabajadores y trabajadoras que puede solicitar el Letrado de la Administración de Justicia, se aplique siempre con intervención de los delegados de Prevención, previo informe preceptivo y favorable de las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales (UPRRLL)".

Según ha apuntado el sindicato, "eso significa que la incorporación se basará únicamente en la petición arbitraria de necesidades del servicio, y podrán obligar a incorporarse a más personal, sin contemplar los requisitos sanitarios necesarios". Asimismo, la Consejería de Justicia rechaza contratar al personal interino de apoyo necesario alegando que estas personas pueden ejercer sus derechos de protección de su salud.

CCOO ha considerado ante esta manera de proceder que "el Gobierno andaluz cede sus competencias al Ministerio, y acepta las presiones económicas y las corporativas del poder judicial, negándose a cumplir lo que establece Sanidad para nuestra Comunidad Autónoma, exponiendo al personal a la pandemia, poniendo en riesgo su salud y la de la ciudadanía que se relacione con la Administración de Justicia andaluza, tal y como ya sucedió al aceptarse la presentación de escritos y la práctica de diligencias no esenciales, incluyendo los actos de comunicación y ejecución no telemáticos".