CCOO-A traslada a la Junta un decálogo de propuestas para proteger a trabajadores afectados por restricciones del Covid

SEVILLA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de Andalucía ha trasladado al Gobierno andaluz un decálogo para "salvaguardar el empleo afectado en el sector turístico, de restauración y comercio" por las restricciones impuestas ante la evolución de la pandemia de la Covid-19.

En un comunicado, el sindicato ha explicado este viernes que viene "trabajando en estas propuestas desde el comienzo de la pandemia, para evitar llegar a un deterioro sin retorno de la actividad", pero siguen "sin ver concreción en los planteamientos que se les trasladan".

El sindicato ha criticado que las medidas puestas en marcha "perjudican a las personas trabajadoras que tiene contratos a tiempo parcial, y benefician principalmente a las empresas", y "seguimos sin ver ayudas para proteger a los trabajadores".

El sindicato sostiene que es "necesario" poner en marcha medidas "siempre y cuando estas se encaminen a mantener el empleo" y no "a rescatar a fondo perdido y sin compromiso de retorno social a los empresarios del sector".

"Si en la crisis de 2008 los trabajadores ya pagamos los platos rotos rescatando con dinero público a la banca, no vamos a hacerlo ahora con el empresariado, a menos que exista un compromiso de mantener el empleo", avisan desde CCOO.

Además, el sindicato ha señalado su apuesta "por apoyar desde lo público a autónomos con un pequeño negocio y pocos trabajadores a cargo; aunque las exigencias no pueden ser las mismas para las grandes empresas que, en los años del boom turístico, han acumulado ingentes cantidades de beneficio sin generar empleo de calidad y empobreciendo a las personas trabajadoras a costa de hacer caja", de forma que "a estas debe exigírseles mayor compromiso", según sostiene CCOO.

Por eso, el sindicato ha exigido al Gobierno andaluz que "toda ayuda pública al sector se condicione a determinadas premisas", como "la caída real y constatable de la facturación, no tener sanciones de la Inspección de Trabajo por fraude, estar al corriente del pago de las nóminas de sus trabajadores, cumplir con la normativa de salud laboral, no estar siendo investigado por Hacienda y no haber sido condenado por discriminación de sexo, o por cometer delitos contra el medioambiente o la salud pública".

"El sector turístico, de restauración y comercio tiene un peso destacado en el tejido económico andaluz, especialmente cuando ha habido una apuesta decidida en la última década por inflar el turismo de forma extractiva", subraya el sindicato, que cree que "hay que apoyar al sector", pero no con "una carta en blanco y para siempre", según apostilla.

CCOO, además, insta a la Junta a tratar "por medio del diálogo social a quién, cómo y por cuánto tiempo se dan esas ayudas", porque "si el dinero público es de todos, decidamos todos, también los representantes legítimos de las personas trabajadoras bajo qué criterios se dan".

Por otra parte, en ese plan de choque, CCOO plantea otras medidas que pueden ponerse en marcha para "salvaguardar el empleo del sector, fuertemente marcado por la contratación temporal o fija discontinua".

En esa línea, el sindicato propone ayudas a las personas trabajadoras fijas discontinuas sin prestaciones contributivas, que no hayan sido incluidas en los ERTE regulados en el RDL 8/2020 y que, habiendo agotado su prestación por desempleo de carácter contributivo, estén percibiendo prestación de carácter asistencial sin que se les reconozca la prestación extraordinaria del artículo 9.2 del RDL 30/2020.

Proponen además una línea de apoyo al mantenimiento del empleo en los sectores del turismo, la hostelería y el comercio que adquieran "compromisos reforzados y adicionales" a la cláusula de empleo de los RDL 8, 18, 24 y 30/2020.

Finalmente, el sindicato propone que "se financien programas de formación para adquirir y mejorar competencias profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos, la transformación digital y procesos de recualificación y reocupación".