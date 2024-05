CCOO y UGT acusa al SAS de "difuminar la realidad" con datos de sueldo de los médicos "inflados"

SEVILLA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía) y UGT han arremetido este lunes contra la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía por asegurar que el salario medio de un médico de familia (con carrera y con jornada complementaria) fue de 97.888 euros en 2023 lo que supone, según el Servicio Andaluz de Salud (SAS), un salario un 23,25% más alto que en 2019 y cerca de 1.000 euros por encima de la media nacional.

Desde CCOO han asegurado en un comunicado de prensa que la Consejería "se dedica a hacer anuncios públicos que no se ajustan a la realidad o están sesgados, con la probable intención de cambiar la realidad basada en una mala gestión de este Gobierno andaluz respecto a la sanidad pública y sus trabajadores". "Son incontables las ocasiones donde esta Consejería ha utilizado esta técnica de difuminar la realidad", han afirmado desde la central sindical, que ha pedido la comparecencia de la consejera Catalina García en la mesa sectorial de sanidad.

"Ahora se descuelga con el anuncio de un salario medio del médico de familia de Atención Primaria que no se acerca a la realidad, añadiendo una información sesgada porque no diferencia entre sueldo habitual y las horas extraordinarias que deben hacer obligatoriamente para atender las urgencias o desatascar el embrollo que esta consejera ha provocado con sus decisiones", han afeado a la Junta. "Es indescriptible el descaro de esta Consejería, del Gobierno andaluz por extensión y el malestar generado entre los profesionales", ha aseverado CCOO.

Por su parte, el sindicato UGT ha lamentado en una nota de prensa que la cifra "lanzada" por la Consejería de Salud "no refleja, ni mucho menos, la realidad económica de los profesionales de la Medicina de Familia en Andalucía". De hecho, dicen, "para llegar a esas cifras esos profesionales tendrían que tener un nivel de carrera profesional alto, cobrar una dispersión geográfica casi al máximo y sobre todo hacer, en muchos casos, entre 1.300 y 1.500 horas más de jornada laboral en forma de guardias, lo que sería casi el doble de jornada de lo que hacen habitualmente, ya que su jornada es de 1.540 horas al año".

"No entendemos que den publicidad a esa cifra tan ostentosa y que para nada refleja la realidad de un médico de familia. Tan sólo vemos que se hace por querer desmontar las necesidades que se exigen por parte de estos profesionales y que la Administración no es capaz de dar", como son, a juicio de UGT, "una Atención Primaria con unas listas de esperas insoportables". "La situación retributiva actual de los residentes en Andalucía es muy mala. Necesitan llegar al tope de guardias y de horas extraordinarias para tener un salario acorde con su categoría y poder llegar a final de mes. Algunos residentes, en concreto de Enfermería, con el sueldo base no llegan al Salario Mínimo Interprofesional", ha apostillado CCOO en su comunicado.