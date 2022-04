CCOO y UGT se encierran en el Macarena de Sevilla dentro de las protestas regionales con CSIF por la carrera profesional

SEVILLA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Representantes de UGT y CCOO han decidido elevar el tono de las protestas que llevan a cabo junto a CSIF en las ocho provincias andaluzas y encerrarse durante 24 horas en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla ante la "pasividad e incumplimiento" reiterado del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con los compromisos adquiridos con su personal.

Así, CCOO y UGT indican en un comunicado que tras finalizar la concentración en la puerta principal del Hospital Macarena, un grupo de 15 representantes de UGT y CCOO se quedarán 24 horas en el interior del centro sanitario e informarán al resto de trabajadores sobre los "incumplimientos" de una Administración "absolutamente insensible a aplicar lo que ya acordamos".

Un acuerdo que representa "una mejora laboral histórica" que afectaría al 100% de los 120.000 trabajadores del SAS y de las agencias públicas sanitarias y que sería "una verdadera homologación" de la que "tanto presume el presidente de la Junta de Andalucía y que, sin embargo, no cumple", lamentan. "Carrera profesional para todos, incluyendo al personal temporal, y promoción profesional de los auxiliares administrativos es lo que exigimos y no pararemos hasta conseguir", mantienen.

En esta ocasión, que es la octava jornada de movilizaciones convocadas a este respecto por CSIF, CCOO y UGT, las concentraciones han tenido lugar en el Hospital Torrecárdenas de Almería; la Delegación Territorial de Salud y Familias de Cádiz; el Centro de Salud Santa Victoria de Córdoba; el Hospital Virgen de las Nieves de Granada; el Centro de Salud de la Palma del Condado (Huelva); el Hospital Médico Quirúrgico de Jaén; el Hospital Comarcal de La Axarquía (Málaga); y el Hospital Virgen Macarena de Sevilla.

Según indica CSIF en un comunicado en su página web, las organizaciones convocantes consideran "una afrenta a la negociación colectiva, y un desprecio manifiesto a los miles de profesionales el no cumplimiento del Acuerdo de 29 de julio de 2021, en el que, tras duras negociaciones, se consiguió el reconocimiento de la carrera profesional para todos los colectivos, la más que necesaria remodelación para que médicos y enfermeras puedan progresar como en el resto del Estado, la inclusión del personal temporal y la promoción de los auxiliares administrativos".

"A partir de ese momento la Administración solo ha dado largas a las constantes peticiones de las tres organizaciones sindicales que no dudaremos en recrudecer nuestras protestas hasta que no exista un compromiso político claro y contundente y se aplique de una vez lo que hemos firmado y comprometido", asegura CSIF, que afirma que "está en juego no solo la carrera profesional de 120 mil profesionales (112 mil del SAS y 8 mil de las APES) sino la credibilidad de una Administración que debe respetar los acuerdos firmados muy recientemente".