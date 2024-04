CCOO y UGT se movilizarán a partir de la próxima semana para pedir la actualización de la bolsa del SAS

SEVILLA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT han anunciado que se movilizarán a partir de la próxima semana para exigir la actualización de la bolsa del SAS y el desarrollo de la carrera profesional, entre otras reclamaciones, y han criticado lo que ellos consideran "reiterados incumplimientos" de los acuerdos del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

En este sentido, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía) ha informado en un comunicado de una concentración el 30 de abril, a las 11,30 horas, ante la Consejería de Salud, en Sevilla, para exigir la publicación "inmediata" de todos los listados y la "garantía" de que las contrataciones de verano de todas las categorías se harán con las listas actualizadas del corte de 2023.

Del mismo modo, esta organización ha iniciado una recogida de firmas para reclamar el cumplimiento del acuerdo de carrera profesional y realizará una movilización el 29 de mayo, ante el Palacio de San Telmo, para hacer entrega de las mismas.

Por su parte, UGT ha trasladado que se movilizará cada semana desde la semana que viene. En una nota de prensa, este sindicato ha reprochado que "la falta de diálogo y los incumplimientos reiterados hacen muy complicado el poder avanzar en cualquier mejora asistencial y profesional y no dejan otra alternativa que la movilización".

En esta línea, UGT ha afeado que "la situación es insostenible" con meses "sin una Mesa Sectorial, todos los acuerdos paralizados o ignorados por la Administración Sanitaria, la bolsa del SAS sin actualizar desde 2021, la Carrera Profesional sin desarrollar, órdenes pendiente de publicar desde hace años olvidadas en no sabemos qué cajones, el acuerdo de Atención Primaria en el más absoluto de los abandonos, las Especialidades de Enfermería olvidadas, las integraciones de las Empresas Sanitarias Públicas con multitud de problemas, la creación de categorías de emergencias y los Servicios de Urgencias de Atención Primaria paralizadas, y un largo etcétera que hacen que UGT se movilice y exija al Servicio Andaluz de Salud un cambio radical y retome la senda del Dialogo Social y el cumplimiento de los Acuerdos".

"No hay categoría laboral que se libre de estar pendiente del cumplimiento de algún acuerdo que mejore su situación", han criticado desde el sindicato, que ha señalado que "lo más sangrante es la dejadez que demuestra esta Administración que tiene paralizadas todas las mesas de negociación, comenzando con la Mesa Sectorial que no se convoca desde el 27 de diciembre de 2023". "Sin dialogo y cumplimiento de los acuerdos no hay confianza y solo nos dejan la movilización como alternativa ante tanta desidia", han concluido.

"EN MARZO ESTARÍAN LOS LISTADOS DE LA BOLSA PUBLICADOS"

Desde CCOO, han puesto de relieve que en octubre de 2023, la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, "se comprometió a que en marzo de 2024 estarían publicados todos los listados de la bolsa de empleo del SAS, correspondientes a las inscripciones y méritos aportados en 2022 y 2023". Sin embargo, han hecho hincapié en que, a fecha de hoy, "de las 114 categorías y especialidades existentes en la bolsa, tan sólo hay 12 listados provisionales publicados y ninguna lista definitiva".

Además, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía señala que esos listados provisionales publicados corresponden a doce especialidades de facultativos de área, con un número total de 796 profesionales inscritos, lo que supone un 0,33% del total de 240.000 personas inscritas en la bolsa.

CCOO ha criticado, en este sentido, que, a finales de marzo, cuando "ya estaba claro" que el primer compromiso de la consejera de Salud no se iba a cumplir, anunció la publicación de esos 12 listados de facultativos y declaró que "cada semana" iban a salir a nuevos listados de bolsa. Sin embargo, esta organización sindical constata que es "otra promesa incumplida", puesto que "ni la semana del 1 de abril ni la del 8 de abril ha salido ninguno".

Al hilo de esto, ha apostillado CCOO que ahora una nueva nota de la Consejería de Salud anuncia la publicación de ocho listados de facultativos especialistas en las dos semanas que restan del mes de abril, con lo que, "si se cumple este anuncio", terminaría el mes de abril y menos del 1% de los inscritos en bolsa vería publicados los listados de su categoría, según ha manifestado el sindicato.

"La Consejería de Salud acumula incumplimiento tras incumplimiento. A las promesas sobre la bolsa de contratación se suma el incumplimiento, también, de los acuerdos sobre carrera profesional y sobre Atención Primaria firmados en abril de 2023, sobre los que no tenemos ni reuniones para desarrollarlos ni fechas de publicación", mantiene el portavoz de la FSS-CCOO Andalucía, Luis González, que añade que, con el "incumplimiento reiterado" de sus compromisos y de los acuerdos firmados, la consejera de Salud tiene su credibilidad "bajo cero".