CCOO, UGT, UITA y CSIF rompen relaciones con la Agencia AMAyA de la Junta por el complemento de antigüedad

SEVILLA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO, UGT, UITA y CSIF han decidido romper las relaciones con la Agencia de Medio Ambiente y Aguas (AMAyA) ante los "incumplimientos" del Gobierno andaluz para recuperar la antigüedad de la plantilla. Denuncian que llevan "más de un año esperando que el Gobierno andaluz cumpla el compromiso adquirido de recuperarlo", y que estos trabajadores no lo perciben desde hace "15 años".

"No nos sentaremos con la Dirección de la Agencia en ninguno de los órganos de representación regionales ni provinciales si no es para hablar de antigüedad", han explicado en un comunicado conjunto --según explicita UGT--, en la que han dejado claro, en respuesta, que "nos tendrán en frente para la puesta en marcha y organización de Agencia de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (Asema)".

En este sentido, las organizaciones sindicales iniciaron el 3 de julio una serie de acciones de protesta, las cuales han advertido que no cesarán "hasta que el Gobierno andaluz cumpla los compromisos adquiridos por el Consejero de la Presidencia, Antonio Sanz".

Así, además de precisar que han solicitado reuniones con los distintos grupos parlamentarios "para dar a conocer la situación y solicitar su apoyo", han anunciado "una huelga y concentración en el Palacio de San Telmo antes de la finalización del periodo de alto riesgo de incendios, coincidiendo también con el inicio del curso político".

Y es que han afeado las cuatro secciones sindicales, que "después de obtener las autorizaciones necesarias para poder abordar la negociación e iniciada la misma, nos encontramos con la dilatación de los plazos en las convocatorias sin ningún motivo aparente".

Han alertado así de que todas estas maniobras de "dilatación" de la negociación, "solo pueden tener un objetivo, y es que se produzca la separación de los trabajadores y trabajadoras a las distintas agencias y utilizar la antigüedad como moneda de cambio en la negociación de los distintos convenios".

Ante esa perspectiva, CCOO, UGT, UITA y CSIF han avisado que "la antigüedad no será moneda de cambio en ninguna negociación, de manera que si no hay acuerdo previo a la separación de las agencias, no habrá nuevos convenios".