CCOO y Ustea convocan huelga educativa el día 18 para exigir medidas preventivas "reales" en los centros contra el Covid

SEVILLA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía y Ustea Enseñanza convocan huelga en la educación andaluza el próximo viernes 18 de septiembre para exigir que la Consejería de Educación y Deporte aplique medidas preventivas "reales" en los centros educativos contra el coronavirus, ya que tras tres sesiones de la Mesa Sectorial, la Junta "tan solo ha puesto sobre la mesa la contratación de un número insuficiente de efectivos para garantizar una vuelta segura a las aulas".

Según informa el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, las medidas para reiniciar la actividad lectiva en los centros educativos "no prevén el incremento de plantilla necesario y no garantizan la salud de la población andaluza, obviando los 384 millones de euros para educación que se han transferido a Andalucía".

"No nos queda otra que convocar una huelga que levante la voz todos a una que obligue a la Consejería de Educación a rectificar las políticas economicistas e irresponsables que está aplicando después de unas negociaciones en las que se nos ha ido mareando una y otra vez sin un interés real por ofrecer centros escolares seguros", manifiesta en un comunicado.

Según Molina, "resulta grave que se obvie la distancia física como la mayor medida preventiva, incluso por el propio presidente andaluz, y que Educación suprima unidades escolares, sobrepase las ratios por encima de la legalmente establecida, fuerce, especialmente en áreas metropolitanas, a no respetar la distancia de 1,5 metros, y dote sólo a algunos centros de un raquítico incremento de plantillas, docentes y de personal complementario y de limpieza --obviando niveles educativos como Infantil o al alumnado con NEAE-- y muy por debajo del necesario".

Para CCOO, si no se refuerzan las plantillas para garantizar el distanciamiento interpersonal dentro de los centros educativos, "estaremos haciendo de las escuelas el espacio de mayor difusión de este virus, lo que denota una absoluta falta de responsabilidad por parte del Gobierno andaluz, motivo por el que es necesario que toda la comunidad educativa, al unísono, eleve la voz el próximo día 18".

Es por ello que CCOO, según informa Molina, "buscará la mayor coordinación posible con todos los miembros de la comunidad educativa andaluza --familias, estudiantes, organizaciones sindicales y sociales -- en "una gran huelga" que obligue a la Consejería de Educación "a modificar esta actitud irresponsable" que, en opinión del sindicato, "va a dañar no sólo a la educación andaluza, sino a toda nuestra sociedad".

"Invertir en educación en estos momentos para garantizar la mayor seguridad posible dentro de nuestras aulas, es invertir en las personas, en su seguridad, en evitar el colapso sanitario y muertes, y en nuestra economía, porque Andalucía no puede permitirse un nuevo confinamiento al que nos llevarán estas políticas. Así no, señor Imbroda, así no", afirma con contundencia el dirigente sindical.

Desde CCOO recuerdan que además presentarán recurso ante la Inspección de Trabajo contra las decisiones que está tomando la Consejería de Educación, "porque si bien no existe el riesgo cero, debemos tomar todas la medidas posibles que determinan las autoridades sanitarias".

Molina argumenta que "si en Andalucía no se puede reunir grupos mayores de 10 personas, no se entiende que se fuerce a aglutinar hasta incluso 34 escolares en un espacio cerrado como es un aula sin la distancia de seguridad y en instalaciones que en su conjunto pueden aglutinar incluso 1000 escolares. Pretender que el profesorado haga algo imposible velando por la seguridad y el distanciamiento con los medios actuales es de irresponsables", finaliza indicando el dirigente sindical.

Por su parte, Ustea llama a la huelga y la movilización el 18 de septiembr tras haber culminado "sin acuerdo" las tres sesiones de la Mesa Sectorial de Educación para el inicio de curso, la última celebrada el pasado viernes, las cuales tenían como objetivo negociar con la Administración "un significativo aumento de la financiación educativa que posibilitara el aumento de las plantillas y la consiguiente bajada de ratios en los centros educativos andaluces, a fin de cumplir las recomendaciones sanitarias para prevenir los contagios en el ámbito escolar".

En un comunicado, el sindicato señala que "si bien es cierto que no albergaban grandes expectativas, la realidad las ha venido a confirmar", y la Consejería "tan solo ha puesto sobre la mesa la contratación de un número insuficiente de efectivos para garantizar una vuelta segura a las aulas, sin contemplar un aumento de las plantillas no docentes, bajo mínimos en numerosos centros públicos desde tiempo inmemorial, y sin plantear refuerzos para la insostenible situación de la Educación Infantil".

"NO HAY UN ESTUDIO SERIO DE LOS RECURSOS PARA BAJAR LA RATIO"

Además, "sin dar solución alguna al personal sensible que será obligado a trabajar en aulas masificadas, sin garantizarse las medidas de seguridad y, en consecuencia, arriesgando su vida; sin presentar un estudio serio de los recursos necesarios para bajar la ratio y sin terminar con la vergonzosa, escandalosa e irresponsable realidad de las aulas con ratio ilegal", critica Ustea, que añade que "a estas alturas ni siquiera conocemos, ni por vía oficial ni extraoficial, el número de unidades públicas que se suprimen este curso con respecto al anterior".

Ante este escenario, Ustea "da por rotas las negociaciones", por lo que, como organización sindical "responsable y que prioriza los derechos fundamentales a la salud y a la educación sobre cualquier otro elemento, no nos queda más remedio que llamar a la huelga y a la movilización el próximo 18 de septiembre, haciendo un llamamiento a la unidad de acción del conjunto de la comunidad educativa para revertir esta situación", concluye.