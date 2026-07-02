CEA reclama estabilidad política y un marco laboral "flexible, fiable y competitivo" para consolidar el empleo

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha reclamado este jueves estabilidad política y un marco jurídico laboral "flexible, fiable y competitivo" para consolidar la evolución positiva del mercado de trabajo, tras conocer los datos del paro correspondientes al mes de junio, que sitúan a Andalucía como la comunidad autónoma que más reduce el desempleo en términos absolutos.

En una valoración remitida a los medios, el director del Área Jurídica y Relaciones Laborales de CEA, Manuel Carlos Alba, ha señalado que el mercado laboral andaluz "está respondiendo al dinamismo económico" generado por la demanda de actividad en aquellos sectores que adquieren un mayor protagonismo durante esta época del año.

Asimismo, ha destacado que Andalucía presenta "un potencial de crecimiento muy por encima de la media" nacional, especialmente en términos interanuales, y ha puesto de relieve que el desempleo ha descendido un 10,5% respecto al mismo mes del año anterior, "el doble que la media nacional".

Alba también ha subrayado que alrededor del 40% del descenso del paro registrado en España corresponde a Andalucía, una comunidad que, según ha afirmado, continúa siendo la que más empleo crea del conjunto del país.

El representante de la patronal andaluza ha defendido que las políticas orientadas a impulsar la actividad empresarial, derivadas de los acuerdos sociales, tienen una proyección positiva sobre la creación de empleo y el fortalecimiento de la productividad.

Por ello, ha considerado "tan importante" contar con un Gobierno estable y con políticas presupuestarias dirigidas a favorecer la actividad económica, siempre partiendo del diálogo social y del acuerdo entre administraciones, organizaciones empresariales y agentes sociales.

CEA también ha puesto el foco en el papel de la negociación colectiva como uno de los factores que contribuyen al buen comportamiento del mercado laboral. En este sentido, Alba ha defendido que los convenios colectivos deben constituir no solo un instrumento para regular las relaciones laborales, sino también una herramienta que facilite el acceso de las personas desempleadas al mercado de trabajo.

Según ha explicado, ese marco regulador debe contribuir igualmente a que las pequeñas empresas puedan cubrir con mayor facilidad las vacantes que generan sus necesidades productivas.

En un análisis más amplio sobre los mecanismos de contratación, la organización empresarial ha insistido en la necesidad de reforzar la seguridad jurídica y adaptar los costes laborales a la realidad del tejido empresarial andaluz, al considerar que ambos factores condicionan actualmente la productividad.

De esta manera, la CEA valora los datos de empleo del mes de junio constatando que el mercado de trabajo en Andalucía "está respondiendo al dinamismo económico que genera la demanda de actividad en los sectores que en esta época del año marcan la tendencia".

Desde la patronal han insistido en que el convenio colectivo tiene que ser, además de un instrumento esencial para la regulación de las relaciones de trabajo, una plataforma efectiva para facilitar el acceso al mercado de trabajo de las personas desocupadas, generando un marco regulatorio que facilite a las pequeñas empresas la cobertura de vacantes en función de las necesidades productivas.

Además, ha señalado que el incremento de la contratación en general sigue reflejando un peso importante de la contratación indefinida de ocupación no permanente, representa el 60% del total de contratos indefinidos, por lo que no se traduce en un mayor número de horas de trabajo, y esto hace que la productividad por ocupado a tiempo completo siga estancada evidenciando debilidades estructurales persistentes.

De esta manera, la Confederación de Empresarios ha resumido que para que la mejora del mercado de trabajo se asiente en elementos estructurales sólidos y consistentes y no solo en los vaivenes de la economía, ya sea por causas sobrevenidas o comportamientos coyunturales o estacionales, es necesario un marco jurídico laboral "flexible, fiable y competitivo".