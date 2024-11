La CHG prevé superar la situación de "emergencia" en la cuenca del Guadalquivir este mes "si sigue lloviendo"

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, ha apuntado este lunes que, "probablemente", la cuenca pase al "estado de alerta", dejando atrás el de "emergencia" actualmente en vigor, "si sigue lloviendo durante este mes de noviembre".

Así lo ha apuntado el presidente de la CHG en declaraciones a la Cadena SER Andalucía recogidas por Europa Press en las que ha valorado que el mes de octubre recién finalizado "ha sido particularmente bueno, uno de los mejores de la historia", en lo que a lluvias se refiere para la cuenca del Guadalquivir, que actualmente se encuentra "al 34,7% de su capacidad", y ha sumado 375 hectómetros cúbicos desde que comenzó el año hidrológico, del que sólo ha transcurrido un mes.

No obstante, Joaquín Páez ha puntualizado que "todavía estamos en sequía" y "en emergencia", si bien ha apostillado que "probablemente pasemos al estado de alerta si sigue lloviendo durante este mes de noviembre".

En esa línea, el presidente de la CHG ha pedido "no perder de vista la sequía" aunque ahora se esté hablando, "desgraciadamente, de inundaciones y de zonas catastróficas" como consecuencia de la DANA registrada la semana pasada. Además, ha aclarado que "el regadío no está garantizado"en la demarcación del Guadalquivir con las cifras actuales, de forma que "todavía no estamos en los números que nos permitirían tener cierta tranquilidad".

Al hilo, ha indicado que el próximo viernes, 8 de noviembre, se celebrará una reunión de la Comisión de Desembalses, en la que desde la CHG se va a analizar, junto con sus "usuarios, sobre todo el sector del regadío, cuál es la situación", que es "mejor que el año pasado", según ha confirmado, pero "todavía tenemos que llegar a finales de abril para ver si tenemos el agua suficiente como para repetir la misma dotación del año pasado", ha puntualizado.

De igual modo, ha explicado que la DANA ha generado "algún daño en algún abastecimiento" de municipios de la cuenca en zonas como el Altiplano de Granada, y la CHG ya "está trabajando para ayudar a esos municipios a tener otra vez agua potable para su abastecimiento".

Finalmente, Joaquín Páez ha calificado de "excelente" la coordinación que han mantenido en los últimos días, en el marco del citado fenómeno meteorológico, la CHG con el Gobierno central y la Junta de Andalucía, "para que todo vaya como tiene que ir" a tenor de los avisos meteorológicos que se han ido activando en el marco de la citada DANA, según ha concluido.