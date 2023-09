Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este jueves 21 de septiembre a las 19 horas

SEVILLA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este jueves 21 de septiembre hasta las 19 horas:

· Condenado a seis años de cárcel el exdirector de la Faffe por gastar en prostíbulos 32.566 euros de dinero público

La Audiencia de Sevilla ha condenado al exdirector de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén a seis años de cárcel como autor de un delito continuado de malversación en concurso con un delito continuado de falsedad en documento oficial en concepto de inductor; por los pagos en clubes de alterne con tarjetas bancarias de la citada entidad pública, perteneciente a la Junta de Andalucía; imponiendo a la ex directora económica financiera de la entidad Ana Valls cinco años y tres meses de cárcel como autora de los delitos ya citados. (Leer más https://acortar.link/CAksz9)

· Espadas no comparte la opinión de González y Guerra y ve "llamativo que no hablen de qué alternativa plantea el PP"

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha manifestado este jueves que no comparte las manifestaciones que están realizando en los últimos días el expresidente del Gobierno Felipe González y el exvicepresidente Alfonso Guerra acerca de la situación política actual y una posible amnistía, y ha considerado "llamativo" que no hablen de qué "alternativa" plantea el PP. "No comparto las declaraciones ni el momento elegido ni la utilización que el PP está haciendo de esas declaraciones en una estrategia de desgaste contra Pedro Sánchez", ha dicho Espadas. (Leer más https://acortar.link/uVWypy)

· Investigado un menor en Ayamonte (Huelva) por modificar fotos de compañeras para difundirlas por redes

La Guardia Civil de Ayamonte (Huelva) procedió a la investigación el pasado mes de mayo de un menor de edad como presunto autor de un delito contra la intimidad por supuestamente modificar informáticamente las imágenes de mujeres menores de edad para después difundirlas por redes sociales. (Leer más https://acortar.link/0ziR12)

· El presidente del TSJA ve "una gran debilidad argumental" en el planteamiento de la amnistía tras el procés

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha declarado este jueves que hay "una gran debilidad argumental" en el planteamiento de la aministía para los procesados del 'procés' catalán dentro del ordenamiento jurídico español. A su juicio, la amnistía "es más que un indulto general", que está prohibido en la Constitución. (Leer más https://acortar.link/7szPlS)

· Rescatado el cadáver de un conductor precipitado al Guadalquivir en Alcalá del Río (Sevilla)

Los buzos del parque de bomberos de Sevilla capital han rescatado en torno a las 14,00 horas de este jueves el cadáver del conductor que se precipitó al río a su paso por la carretera que atraviesa la presa en el término municipal de Alcalá del Río (Sevilla). (Leer más https://acortar.link/bQJdKI)