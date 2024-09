Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este lunes 30 de septiembre a las 14 horas

SEVILLA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este lunes 30 de septiembre hasta las 14 horas:

· La Junta convocará los comités de sequía para adaptar las medidas de ahorro impuestas antes de verano

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, alerta sobre la situación del agua en Andalucía asegurando que "llevamos varias semanas en las que solo perdemos capacidad de agua embalsada, y lo cierto es que no llueve". Debido a esta situación, ha anunciado que los comités de sequía se reunirán "frente a la necesidad de adaptar las medidas" adoptadas antes de verano. (Leer más https://acortar.link/EMfo8x)

· Salud, pendiente de "confirmar" la novena muerte por Virus del Nilo en la provincia de Sevilla

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha avanzado este lunes que la Administración sanitaria está "pendiente de confirmar" la muerte de un paciente con patologías previas e ingresado desde hace varias semanas por Virus del Nilo en la provincia de Sevilla. Sería el noveno fallecimiento en esta provincia, tras el anunciado el pasado 23 de septiembre. (Leer más https://acortar.link/6e4URB)

· El Supremo confirma siete años de cárcel a un comandante de la Guardia Civil en Granada por "colaborar" con el narcotráfico

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena de siete años de prisión impuesta al comandante jefe de la Policía Judicial y de Información en la Comandancia de la Guardia Civil de Granada por "colaborar" y recibir dinero para introducir en España droga procedente de Marruecos a través de las playas de la costa granadina. (Leer más https://acortar.link/zz4Mew)

· Moreno apuesta por acuerdos con el Gobierno en materia de vivienda "por el camino del diálogo y no por la imposición"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apostado este lunes por acuerdos con el Gobierno central en materia de vivienda "por el camino del diálogo y no por la imposición" después de que la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, advirtiera la pasada semana de que las comunidades autónomas que no cumplan con la Ley de Vivienda, en referencia a las gobernadas por el PP, no recibirán financiación estatal para sus políticas de vivienda. (Leer más https://acortar.link/XuqynG)

· Detenido en Algeciras (Cádiz) por pornografía infantil un profesor de inglés que grababa a alumnas con cámara oculta

La Policía Nacional ha detenido a 12 personas en ocho provincias españolas como presuntos responsables de producir y distribuir contenido pornográfico infantil a través de Internet. El principal investigado es profesor de inglés en la ciudad gaditana de Algeciras y grabó presuntamente con cámara oculta a sus alumnas, menores de edad, durante las clases, además de realizar grabaciones a sus dos hijos menores mientras jugaban desnudos en su domicilio. (Leer más https://acortar.link/MBuuXh)