Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía este viernes 20 de febrero a las 14 horas

Archivo - 15/11/2019 Las cinco noticias más importantes de Europa Press Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

A continuación ofrecemos un resumen de las cinco noticias más importantes transmitidas por Europa Press Andalucía este viernes 20 de febrero hasta las 14 horas:

· Montero promete "automatizar y simplificar" las ayudas del Gobierno por el temporal en Andalucía con primeros pagos "de inmediato"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes que "vamos a automatizar y simplificar todo lo que podamos" las ayudas contra los efectos del temporal para Andalucía que aprobó el pasado martes el Consejo de Ministros, cifradas en 7.000 millones de euros. (Leer más https://acortar.link/v7zXr2)

· Benamahoma (Cádiz) recupera la normalidad tras tres semanas con accesos cortados por el temporal

El pequeño pueblo de Benamahoma, que se ubica a mitad de camino entre las poblaciones de El Bosque y Grazalema, conectadas en la sierra de Cádiz por la A-372, vuelve este viernes a recuperar la normalidad tras pasar las últimas tres semanas en una situación prácticamente de incomunicación por carretera, repercutiendo todo ello en la economía local, que sufre ya pérdidas importantes al no haber tenido facilidad de acceso para el turismo, la actividad que más ingresos genera. (Leer más https://acortar.link/mdKTcW)

· Montero anuncia que "antes de verano" se aprobará el estudio de la conexión entre Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que el ejecutivo central va a aprobar el estudio del proyecto de la conexión ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla "para someterlo a información pública antes del verano". (Leer más https://acortar.link/aA82m4)

· El TSJA absuelve a la exalcaldesa de Ronda del delito de falsedad en documentos para la boda de la hija de un exedil

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abuelto a la exalcaldesa de Ronda (Málaga) Teresa Valdenebro del delito de falsedad por imprudencia grave por el que fue condenado a multa y suspensión de empleo o cargo público, en relación con los documentos para la boda de la hija del exedil José María Jiménez, ambos condenados por falsificación y estafa, lo que ahora se ratifica. (Leer más https://acortar.link/78qJPS)

· Herido por quemaduras un trabajador al reventar una tubería de vapor en un hotel de Torremolinos (Málaga)

Un trabajador ha resultado herido por quemaduras tras una explosión en una zona de máquinas en un hotel en Torremolinos (Málaga) en la mañana de este viernes. El 112 ha atendido a las 8.35 horas una llamada de socorro que solicitaba asistencia para un trabajador herido en la zona de máquinas de un establecimiento hotelero de la calle Salvador Allende que no está en estos momentos en funcionamiento. (Leer más https://acortar.link/sHMOAh)