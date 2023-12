El circuito Plaza 3x3 Caixabank cierra su parada en Córdoba con 688 jugadores y 172 equipos en 2023

CÓRDOBA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El circuito Plaza 3x3 CaixaBank, el mayor circuito de baloncesto amateur al aire libre de España, ha cerrado su edición 2023 con un nuevo éxito de participación, convocatoria, baloncesto en la calle y transmisión de los valores del deporte. En la parada de Córdoba, la organización ha contado con 688 jugadores participantes, distribuidos en 172 equipos y con 5.000 visitantes durante la jornada deportiva.

Tal y como ha detallado CaixaBank en una nota, han sido diez las ciudades que ha visitado este año, desde su primera parada en Vigo el pasado mes de mayo hasta la última, este pasado sábado 16 de diciembre en Madrid.

A cierre de la edición actual, la undécima desde la creación del circuito, 4.488 jugadores y jugadoras de todas las edades han participado este año de la fiesta del Plaza 3x3 CaixaBank. Todos ellos han disputado un total de 1.879 partidos, disputados por 1.128 equipos, y han recibido 33.000 visitantes que han llenado las plazas más emblemáticas de Vigo, Córdoba, Toledo, Pamplona, Logroño, Barcelona, Santander, Murcia, Las Palmas y Madrid.

Desde su arranque en 2012, el circuito suma ya un total de 123 paradas itinerantes en las plazas más emblemáticas de 48 ciudades de toda España. De este modo, el registro del circuito desde su primera edición alcanza los 55.000 participantes y casi alcanza los 340.000 visitantes. Con estas cifras, el Plaza 3x3 CaixaBank se consolida aún más como el mayor circuito de baloncesto 3x3 gratuito y al aire libre de España.

A lo largo de la edición 2023, el circuito ha coincidido en dos ocasiones con la Selección Absoluta Femenina. En las dos primeras paradas del año, celebradas en Vigo y Córdoba, contó con la visita de jugadoras y equipo técnico, que disputó en ambas ciudades partidos de preparación para el Eurobasket. Además, por tercer año consecutivo, la parada en Barcelona se celebró en el marco del Extreme Barcelona, el evento de deporte urbano más exitoso de España, que potencia el 3x3 como modalidad deportiva, que se estrenará como tal en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Este año, además, se ha incorporado al programa de cada parada un torneo de exhibición y práctica de baloncesto en silla de ruedas, del que CaixaBank también es patrocinador oficial a través de la Federación Española de Deportistas con Discapacidad Física (Feddf). Más de 80 jugadores y jugadoras, tanto profesionales veteranos como jugadores en activo y niños de escuelas de baloncesto en silla, han disfrutado de liguillas BSR 3x3.

Parada a parada, el público de cada ciudad ha podido experimentar en primera persona el juego en silla, con el acompañamiento de jugadores de los clubes BSR de cada localidad.

Una edición más, el ex internacional Fernando Romay ha sido el principal Embajador FEB del circuito, en cuyo cierre en Madrid participó asimismo la legendaria ex jugadora Amaya Valdemoro. Además, en algunas de sus paradas el Plaza 3x3 CaixaBank ha contado también con la visita de la actual presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, con las jugadoras de la Selección Absoluta Femanina de Baloncesto a su paso por las paradas de Vigo y Córdoba, con la histórica ex internacional Susana García y el jugador del UCAM Murcia Tadd McFadden.