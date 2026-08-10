La comarca de El Condado (Jaén) recibirá 51,1 millones para recuperarse del tren de borrascas

Visita del subdelegado Manuel Fernández a Navas de San Juan - SUBDELEGACIÓN JAÉN

NAVAS DE SAN JUAN (JAÉN), 10 (EUROPA PRESS)

La comarca jiennense de El Condado recibirá del Gobierno de España 51,1 millones de euros para paliar los daños de las inundaciones registradas a principios de año en la comarca de El Condado. Las diferentes líneas de apoyo estatal beneficiarán a los municipios de Arquillos, Castellar, Chiclana de Segura, Montizón, Navas de San Juan, Santisteban del Puerto y Vilches.

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha presentado en Navas de San Juan un balance de las medidas y ha destacado que esta inyección económica representa una respuesta integral que "alcanza a los ayuntamientos, al campo y a las comunicaciones del territorio", combinando la recuperación de las infraestructuras dañadas con la protección de la actividad agraria y la mejora de la seguridad ante futuros temporales.

El grueso de la inversión se distribuye en más de 33 millones de euros en ayudas directas al sector agrario, cerca de 6,7 millones para infraestructuras municipales, más de 8,65 millones de euros para la reparación de caminos rurales y 2,75 millones de euros para la red de carreteras provinciales.

El sector agrícola, principal motor económico de la comarca, aglutina la mayor parte de los fondos con un total de 33.059.660,48 euros abonados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de dos pagos.

Por municipios, las ayudas al campo se reparten con 6,39 millones de euros en Navas de San Juan; 5,50 millones en Santisteban del Puerto; 5,36 millones en Vilches; 4,65 millones en Chiclana de Segura; 4,53 millones en Castellar; 4,38 millones en Montizón; y 2,23 millones de euros en Arquillos.

Las actuaciones promovidas directamente por los ayuntamientos de la comarca para recuperar equipamientos y espacios públicos suman 6.660.716,22 euros. Entre las obras financiadas sobresalen las intervenciones en el Cerro de la Guaría y su túnel en Santisteban del Puerto, que reúnen alrededor de un millón de euros; la nueva red de pluviales de Miraelrío en Vilches, con 580.094,60 euros; y la actuación en el Arroyo de las Manillas en Arquillos, presupuestada en 377.000 euros.

Asimismo, en Castellar se destinan 313.932,24 euros al Camino Minillas y otras obras asociadas, mientras que en Chiclana de Segura se dedican 71.995 euros a subsanar desprendimientos en la confluencia de las calles Juan de Dios Yeste Aibar y Rueda. Por su parte, el Ayuntamiento de Montizón no solicitó ayudas para infraestructuras municipales, concentrando sus apoyos en el sector agrario y los caminos rurales.

En lo que respecta a la partida específica para la reparación de caminos rurales, esta asciende a 8.656.603,26 euros en el conjunto de la comarca --excluyendo Navas de San Juan, que los integra en su bloque de infraestructuras municipales--.

Vilches lidera esta línea con 6.282.453,04 euros, seguido de Arquillos (698.000 euros), Chiclana de Segura (587.268,29 euros), Castellar (475.148,89 euros), Santisteban del Puerto (471.733,04 euros) y Montizón (142.000 euros).

Durante su visita, el subdelegado ha detallado que Navas de San Juan recibirá 8.217.274,91 euros entre las ayudas agrícolas y las municipales.

El Ayuntamiento de la localidad dispone de 1.821.100 euros para ejecutar 42 actuaciones en infraestructuras y espacios públicos. Entre las obras de mayor envergadura en el municipio destacan la reforma del Teatro, con 387.000 euros, las intervenciones en el Campo Municipal de Deportes, que suman 309.000 euros, y diversas actuaciones en caminos rurales que superan el medio millón de euros. A esto se añaden los 6.396.174,91 euros recibidos por los agricultores locales.

El balance presentado también incluye una partida de 2.752.469 euros destinada a la Diputación de Jaén para la reparación de las carreteras de la red viaria provincial que discurren por El Condado y que resultaron afectadas por las lluvias.

Estas inversiones se enmarcan dentro del paquete global de más de 400 millones de euros movilizado por el Gobierno de España para financiar la reconstrucción de infraestructuras dañadas por las borrascas en un total de 94 municipios de la provincia de Jaén, además de las gestionadas por la propia Diputación.