La comisión ciudadana está "preocupada" por el futuro de la Feria en El Arenal

CÓRDOBA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comisión ciudadana de Feria de Córdoba ha acordado solicitar una reunión "urgente" al alcalde, José María Bellido, para conocer cuál es la hoja de ruta que se va a desarrollar para aplicar el acuerdo plenario del mes de marzo, adoptado por unanimidad, para potenciar y reforzar la Feria en El Arenal, "aplicando el dictamen técnico-ciudadano elaborado por consenso y que mantiene su vigencia".

Según han expuesto desde la entidad en una nota, "la decisión sobre la feria supera las posibilidades decisorias y voluntad de la Delegación de Festejos y requiere de un impulso desde la propia Alcaldía, al ser un proyecto de ciudad y donde interviene todo el Ayuntamiento".

A este respecto, la comisión ciudadana ha mostrado su "honda preocupación por el futuro de la feria en El Arenal si se confirman los proyectos que se quieren desarrollar en el estadio de El Arcángel, cuya intensidad y extensión es desconocida actualmente, pero que supondrá una alteración fundamental del funcionamiento del recinto ferial".

Por lo pronto, han advertido de que "se está paralizando la modificación del Plan Especial del Arenal que debiera fijar como recinto ferial definitivo el actual y condicionar cualquier otra actividad en su entorno a esa función central".

Igualmente, la comisión ciudadana ha trasladado su "preocupación por la lentitud en la ejecución de las obras de alcantarillado, en fase de contratación, que podría derivar en que el inicio del montaje de la feria de 2024 se encuentre con un recinto en obras".

Aparte de esa "incertidumbre", han agregado que "no se conoce cuál es el plan de obras que se va a seguir en años siguientes, teniendo en cuenta que la obra de alcantarillado es una primera fase, el soterramiento del alumbrado queda condicionado por el contrato de instalación de alumbrado vigente para cuatro años y que el recinto ferial necesita de una redefinición que lo actualice al número real de casetas, a las necesidades de zonas de sombra, agua y descanso, y a la mejora de su accesibilidad y seguridad".

La comisión ciudadana se ha reafirmado en "la necesidad de adoptar medidas que repercutan en la rebaja de costes de los montajes de las casetas y en hacer rentable la mejora en estética y funcionalidad de las mismas".

Para ello, consideran que "hay que seguir avanzando en instalaciones lo más permanentes posibles, al menos a cota cero", apostillando que "es ya incomprensible que a las casetas de la calle Guadalquivir, donde se encuentran la de los partidos políticos, se les permita no retirar el montaje y al resto de casetas, sí, bajo amenaza de sanción". "Las ayudas al montaje recientemente aprobadas, siendo positivas, no van a suponer nada más que un ligero alivio a la subida de costes y no va a animar a nuevas casetas", han mantenido.