El Comité Director del PSOE-A analiza este lunes el resultado electoral

El PSOE-A ha convocado este lunes una reunión de su Comité Director, máximo órgano entre congresos, para analizar los resultados de las elecciones autonómicas, en los que los socialistas han repetido como partido más votado pero perdiendo 14 escaños y más de 400.000 votos en relación a marzo de 2015, lo que les podría llevar a perder el poder por primera vez en 36 años si pacta la derecha.

Según ha informado el PSOE-A, la convocatoria del Comité Director, que tendrá lugar a las 17,30 en el hotel Alcora de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), fue acordada el pasado lunes por la Comisión Ejecutiva Regional, que también aprobó por unanimidad respaldar a la secretaria general del PSOE-A y presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz, para el inicio de conversaciones con el resto de formaciones para liderar el proceso de formación de gobierno tras ganar las elecciones.

Susana Díaz manifestó días atrás que, si su partido finalmente no consigue formar gobierno, ella se quedará igualmente en el Parlamento haciendo oposición y defendió que todo el PSOE debe "reflexionar" y hacer "autocrítica" tras los resultados de las elecciones.

Cuando termine el proceso interno de análisis en su partido, Díaz se pondrá en contacto con todos los partidos menos con Vox porque el PSOE-A es el partido que ha ganado las elecciones, aunque no de la manera que le habría gustado. Ha manifestado que sólo se presentará a la investidura ante el Pleno del Parlamento si cuenta con los "apoyos suficientes" para ser reelegida como jefa del Ejecutivo andaluz.

El día siguiente a las elecciones, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se refirió a la necesaria "regeneración" que a su juicio debe haber en el PSOE andaluz y apuntó a una posible dimisión de Díaz.

Sus palabras generaron un gran malestar en el PSOE andaluz y Díaz no tardó en replicarle que "se regenera lo que está degenerado" y que ella está al frente de un partido "decente, honesto, trabajador y que se deja la piel por los andaluces". "Si yo hubiera perdido las elecciones, me habría ido ya y no me lo habrían tenido ni que pedir ni me hubiera refugiado en el voto de nadie", indicó Susana Díaz, quien apuntó que cuenta con el apoyo del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Tan sólo un día después, el secretario de Organización rectificó sus palabras y, aunque volvió a llamar a la regeneración del partido, afirmó que en ningún momento él había pedido la renuncia de Díaz.