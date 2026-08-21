Concluyen en Las Gabias (Granada) los trabajos de refuerzo en los edificios desalojados por los terremotos

Reunión del CECOPAL de Las Gabias durante la serie sísmica de mediados de agosto de 2026 en Granada y su área metropolitana. - FB AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS

LAS GABIAS (GRANADA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Las Gabias (Granada) ha concluido los trabajos de emergencia para el refuerzo de los pilares afectados en los edificios desalojados preventivamente como consecuencia de los últimos movimientos sísmicos registrados en el Área Metropolitana de Granada y ha iniciado este viernes las comprobaciones técnicas necesarias antes de poder autorizar el regreso de los vecinos a sus viviendas.

Así lo ha informado el Consistorio en una nota informativa, en la que precisa que los trabajos de refuerzo finalizaron durante la tarde de este pasado jueves, 20 de agosto, en torno a las 17,00 horas, tras las actuaciones desarrolladas durante los últimos días para reforzar los elementos afectados y garantizar la capacidad y seguridad de la estructura.

Durante la jornada de este viernes, técnicos del Ayuntamiento de Las Gabias acompañados por profesionales de una empresa especializada en cálculo y construcción de estructuras están evaluando la ejecución de la obra realizada y comprobando el resultado de las actuaciones. Los análisis continuarán durante la tarde de esta jornada.

La finalización de los trabajos supone un avance importante hacia la recuperación de la normalidad, aunque todavía no implica la autorización para regresar a las viviendas. El Consistorio expone que el desalojo preventivo continuará vigente hasta que las evaluaciones concluyan y los técnicos determinen que existen todas las condiciones de seguridad necesarias.

La alcaldesa de Las Gabias, Meri Sádaba, ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad y agradecimiento a los afectados: "Sabemos que han sido días muy difíciles y que el cansancio y la incertidumbre pesan cada vez más. Los trabajos de refuerzo han terminado y ahora estamos dando el siguiente paso, que es comprobar técnicamente que todo se ha ejecutado correctamente. Quiero pedir a nuestros vecinos un último esfuerzo de paciencia y, sobre todo, agradecerles el comportamiento ejemplar, la comprensión y la colaboración que están demostrando desde el primer momento".

Sádaba ha insistido en que la prioridad municipal continúa siendo la seguridad: "Nuestro objetivo es exactamente el mismo que el de cada una de las familias afectadas: que puedan volver a sus casas cuanto antes. Pero queremos que cuando crucen de nuevo la puerta de sus hogares puedan hacerlo con tranquilidad y con todas las garantías. No vamos a adelantar ningún regreso hasta que los técnicos nos confirmen que puede realizarse con seguridad".

REUNIÓN DEL CECOPAL

En Las Gabias este viernes por la mañana ha tenido lugar una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Local (CECOPAL) para analizar la evolución de esta incidencia y coordinar las actuaciones relacionadas con el resto de incidencias menores registradas en el municipio durante los últimos días.

El Ayuntamiento mantiene movilizados los recursos municipales, técnicos y de seguridad necesarios y continúa realizando un seguimiento permanente de la situación. Mientras se mantenga el desalojo, el operativo de seguridad coordinado por Guardia Civil y Policía Local continuará activo hasta que se produzca el realojo de todos los vecinos, garantizando la vigilancia de las viviendas y evitando posibles accesos no autorizados.

Para facilitar que los residentes puedan recoger medicamentos, ropa u otros efectos personales necesarios, durante este fin de semana se han establecido dos franjas horarias de acceso controlado a las viviendas. Serán de 10,00 a 12,00 horas y de 18,00 a 20,00 horas.

El Ayuntamiento ha reforzado también durante las últimas horas el dispositivo destinado a garantizar que la información llegue directamente a todas las personas afectadas por los desalojos. Un equipo voluntario formado por concejales del equipo de gobierno y trabajadores municipales está contactando personalmente con aquellos vecinos que durante estos días han facilitado sus datos a los profesionales desplazados hasta la zona.

La actuación se centra especialmente en aquellos residentes que han trasladado dudas o dificultades para acceder a la información y en los inquilinos que no han podido contactar con los propietarios de las viviendas.

Este equipo trabaja de manera coordinada con el administrador de fincas y los presidentes de las comunidades de propietarios para contrastar los datos disponibles y verificar que las 371 viviendas afectadas reciban información correcta y puntual sobre las decisiones que se vayan adoptando.

El Ayuntamiento recuerda que, una vez que los técnicos determinen que existen todas las condiciones de seguridad necesarias y se autorice el regreso, la decisión será comunicada inmediatamente a los vecinos junto con las indicaciones necesarias para realizar el realojo de manera ordenada y segura.