Consejero de Hacienda aboga por "no caer en la frustración" y trabajar por proyectos que sitúen a Jaén donde se merece

MENGÍBAR (JAÉN), 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha abogado por "no caer en la frustración" una vez desestimada la candidatura de Jaén para albergar la base del Ejército de Tierra enmarcada en el Plan de Concentración de Órganos Logísticos Centrales del Ejército, conocido como Colce, y trabajar en proyectos que "empujen" la economía de la provincia y la sitúen donde se merece.

Así lo ha indicado este miércoles en Mengíbar, a preguntas de los periodistas sobre la polémica suscitada en torno al descarte de la capital jiennense para acoger el citado centro, que se construirá en Córdoba.

Bravo ha afirmado que "se ha hecho un enorme esfuerzo por parte de todo el mundo" y ha precisado que "la Junta era el principal impulsor desde el punto de vista económico para dar respuesta a este proyecto, para que pudiese venir a Andalucía y, en este caso, a Jaén".

Ha señalado que "cuando uno va a una candidatura puede entender que no gane" y ha añadido: "Quizás donde nosotros nos podemos sentir dolidos en la provincia de Jaén es cuando uno lee las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno (Carmen Calvo) y dice que ha sido gracias a ella porque habló con el presidente Sánchez. No entendemos que eso sea la manera más adecuada de tomar las decisiones, no es lo correcto", ha considerado.

En todo caso, ha destacado la necesidad de "aprovechar también el movimiento que hay de buena sintonía" entre los partidos políticos e instituciones, con la Diputación, el Ayuntamiento y el Gobierno autonómico, "porque hay muchas cosas por hacer en Andalucía y, en concreto, en Jaén".

Como ejemplo, ha aludido a dos cuestiones, comenzando por la Iniciativa Territorial Integrada (ITI), que la Junta la "está desarrollando": "Hay una apuesta. Estamos esperando también la aportación del Gobierno de España. Es el momento", ha asegurado.

Al hilo, ha explicado que se ha "hecho el ofrecimiento de poder trabajar conjuntamente con el Gobierno" y, de hecho, este martes el vicepresidente, Juan Marín, anunció la solicitud de una reunión con el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, para "ver qué proyecto podemos traer a Andalucía y Jaén".

Como "segunda vía", el consejero se ha referido a la "reivindicación histórica" sobre las comunicaciones y, en particular, la ferroviaria. Algo que, según ha dicho, "cabe en los Next Generation, en un compromiso directamente del Gobierno del presupuesto".

"En fin, una serie de cuestiones que creo que en Jaén nos darían en la provincia ese empuje importante y eso es a lo que tenemos que aspirar. No nos van a encontrar chocando", ha manifestado Bravo, quien ha agregado que han "intentado participar de la manera más discreta posible" en la aspiración al centro logístico.

Al respecto y, aunque "se ha puesto en duda" si él mismo estuvo en las reuniones sobre la candidatura de la capital jiennense al Plan Colce, ha confirmado su presencia. Ha matizado, sin embargo, que no comparte "el haber aparecido", ya que, "hasta que uno no lo consigue tiene que tener cuidado porque a veces las cosas no salen como a lo mejor te mereces".

"No hay que caer en la frustración y lo que tenemos que intentar es buscar es esos puntos de acuerdo, de conexión (...) Vamos a buscar los proyectos que signifiquen para Jaén esa situación que creo que nos merecemos. No creo que estemos pidiendo nada que Jaén no se merezca", ha resaltado el titular de Hacienda y Financiación Europea.