Continúa la atención psicológica a los afectados por los terremotos de Granada tras más de medio centenar de llamadas

Los granadinos en la calle por miedo a nuevos terremotos. A 18 de agosto de 2026 en Granada, Andalucía (España). - Arsenio Zurita - Europa Press

GRANADA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental (Copao) continúa colaborando con Emergencias 112 Andalucía en la atención psicológica a las personas afectadas por los terremotos registrados durante los últimos días en Granada. Desde la puesta en marcha del dispositivo el pasado sábado, más de medio centenar de llamadas han sido atendidas por profesionales especializados. El teléfono gratuito de atención psicológica es el 900102513.

Según han informado desde la entidad, tras el nuevo terremoto registrado este martes, con epicentro en Gójar, y las posteriores réplicas sentidas por la población, el Copao recuerda que permanece operativo el teléfono gratuito 900102513, habilitado para ofrecer atención psicológica a aquellas personas que estén experimentando episodios de ansiedad, miedo, estrés u otras reacciones emocionales relacionadas con los temblores.

El servicio, coordinado por Emergencias 112 Andalucía en colaboración con el Copao, está atendido por profesionales del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (Giped), especializados en la atención ante este tipo de situaciones.

Desde el Colegio se pone especialmente en valor la coordinación con los servicios públicos de emergencias y la confianza depositada en sus profesionales para formar parte de la respuesta ante situaciones que pueden generar un importante impacto emocional en la población.

"En situaciones como esta es fundamental que la respuesta a la emergencia contemple también el impacto emocional en la población", ha señalado la decana del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental, Mariela Checa Caruana, quien ha destacado que desde el Copao están, "como siempre, a disposición de Emergencias 112 Andalucía y de las administraciones para aportar profesionales especializados allí donde sean necesarios".

En este sentido, la decana ha resaltado "la plena disposición del Copao para seguir colaborando con Emergencias 112 Andalucía y con las administraciones públicas siempre que sea necesario".

Al respecto, el Copao recuerda que "sentir miedo, preocupación o un mayor estado de alerta puede ser una respuesta habitual después de vivir una situación de estas características" y recomienda "solicitar ayuda profesional cuando este malestar sea especialmente intenso o persistente".