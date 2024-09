Crespo (PP) exige implementar las "cláusulas espejo" para "combatir la competencia desleal de terceros países"

ESTRASBURGO/SEVILLA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada andaluza del PP Carmen Crespo ha solicitado este lunes "introducir las cláusulas espejo en el sector agrícola para poner fin a la competencia desleal que afecta a los agricultores".

"No se puede admitir que en el sector no tengan rentabilidad ni competitividad y que sufran una competencia desleal por otros productos que no tienen los mismos requisitos", ha defendido en esa línea la eurodiputada del PP durante su intervención en el debate sobre el 'Resultado del diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura de la Unión Europea', según ha informado el PP en una nota.

Además, Crespo ha enfatizado que "para lograr una mayor competitividad en el sector agrícola es crucial que se garantice desde Europa el acceso al agua del sector". "Las zonas más productoras de Europa son las más secas, por lo que debemos luchar contra la escasez de recursos hídricos para garantizar la soberanía y la suficiencia alimentaria de la Unión Europea", ha subrayado.

La eurodiputada ha celebrado que la Comisión vaya a hacer "un esfuerzo para ayudar a los agricultores", y ha enfatizado que "el Partido Popular Europeo va a trabajar para evitar reducciones a la futura PAC, así como ayudar a flexibilizar y simplificar la enorme burocracia del sector".

De ahí que Crespo valore que el Ejecutivo de Úrsula Von der Leyen "se ha comprometido a buscar el equilibrio entre la sostenibilidad y la competitividad del sector", ya que "ambos conceptos no deben estar reñidos", según ha aseverado.

Además, desde la Comisión Europea se quiere "reforzar la posición de los agricultores en la cadena de valor, fomentar el uso de la tecnología y promover las dietas saludables", según valoran desde el PP.

Carmen Crespo ha defendido la importancia, a su juicio, de proteger al sector en "un contexto bélico y de inflación complejo". "El sector primario, incluyendo la agricultura y la pesca, demanda nuestra ayuda para solventar los problemas ocasionados por las excesivas exigencias sin tiempo, sin recursos, y con un escenario de conflictos bélicos y subida de costes", ha aseverado.

La eurodiputada y exconsejera andaluza de Agricultura ha defendido también en la tribuna la importancia de "trabajar en una correcta cadena alimentaria que dé seguridad al agricultor y un precio justo por su trabajo y su producto".

En cuanto a las propuestas de promoción de la tecnología y las dietas saludables, la exconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha explicado que, aunque el desarrollo tecnológico y nutricional es fundamental, es urgente "no dar más vueltas de tuerca a normativas como la Ley de Restauración de la Naturaleza y la Ley de Bienestar Animal, que merman las tierras de cultivo y que no tienen en cuenta la subida de costes y el calentamiento global".

Por último, la eurodiputada española --tras celebrar la "nueva etapa de diálogo" de la Comisión Europea con el sector agrario-- ha puesto el foco en la competitividad del sector, "como la gran garante de la incorporación de jóvenes y, por tanto, del futuro de la agricultura".