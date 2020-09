El crimen de una mujer en Jerez (Cádiz) eleva a siete el número de víctimas mortales por violencia de género en 2020

SEVILLA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La mujer de 53 años presuntamente asesinada el pasado 10 de septiembre por su pareja, que ya ha sido detenido, en Jerez de la Frontera (Cádiz) eleva a siete el número de mujeres víctimas mortales por violencia de género en lo que va de año en Andalucía, tras la confirmación de este último caso por parte de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Según ha indicado la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en un comunicado, la pareja tenía once hijos y todos vivían fuera de España. La víctima no era usuaria de los recursos del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ni había acudido a la red de Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM). Además, no constan denuncias previas.

Con este caso, ya son dos las mujeres asesinadas este año en la provincia de Cádiz, mientras que ha habido otra víctima en Córdoba, dos en la de Granada, una en la provincia de Jaén y otra en la de Sevilla.

Rocío Ruiz ha mostrado su "condena y rechazo" al mismo tiempo que ha transmitido sus "condolencias y afecto a la familia y amistades".

Desde el IAM se han activo todos los protocolos y se ha puesto a disposición de la familia y autoridades todos los recursos disponibles.

La consejera ha subrayado que los asesinatos machistas son "la más grave vulneración de los derechos humanos, la expresión más triste del machismo y un problema social de primer orden". Asimismo, ha insistido en la importancia de la implicación de la ciudadanía para conseguir una "sociedad libre de violencias machistas".

Finalmente, ha recordado que la Consejería de Igualdad y el IAM tienen todos los recursos puestos a disposición de las mujeres que sufren violencia machista y ha insistido en la importancia de llamar al teléfono 900 20 09 99 o al 016.

La mujer de Jerez es la séptima mujer asesinada por violencia de género en lo que va de año en Andalucía y la segunda en la provincia de Cádiz, donde el pasado 11 de agosto otra mujer de 44 años fue asesinada a manos de su pareja en La Línea de la Concepción. La víctima tenía una hija mayor de edad y existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor por parte de ella.

Los primeros dos crímenes de violencia de género en Andalucía este año tuvieron lugar en la provincia de Granada. Así, el 22 de enero en Caniles una mujer de 73 años recibió varias puñaladas por parte de su marido, un hombre de 77 años, que posteriormente fue detenido. En este caso existían denuncias previas ni la víctima había recurrido a los servicios del IAM.

Por su parte, el 8 de febrero una mujer de 34 años fue apuñalada en el barrio granadino del Zaídín por su expareja, que se entregó posteriormente a la Guardia Civil en el municipio de Guadix. En este segundo caso en la provincia tampoco constaban denuncian previas por parte de la víctima.

El 25 de febrero, una mujer fue asesinada por su marido --que posteriormente se suicidó-- con una escopeta en Alnazcóllar (Sevilla), y el 2 de marzo se produjo otro crimen en el municipio cordobés de Posadas, donde una mujer de 67 años también murió a manos supuestamente de su marido por una agresión con arma blanca.

Ya el 14 de junio en Úbeda (Jaén) una mujer y dos menores de 17 y 12 años fueron asesinados presuntamente a manos de la pareja de ella y padre de los niños antes de que éste se precipitara al vacío.

EL 29% DE LAS ANDALUZAS HA SUFRIDO ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA MACHISTA

La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer elaborada por el Ministerio de Igualdad y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, con datos correspondientes a 2019, revela que el 29,2% de las mujeres andaluzas ha sufrido algún tipo de violencia machista (física, sexual, emocional, control, económica, miedo) de alguna pareja a lo largo de la vida. Asimismo, según indica la Consejería en su nota de prensa, el 12,6% de las mujeres reconoce que ha sufrido violencia física o sexual.

Andalucía acumularía 214 mujeres y ocho menores asesinados tras el crimen de Jerez de la Frontera. En España el número ascendería a 1.066 en los últimos 16 años.

La Junta de Andalucía detaca que a través del IAM como institución pública responsable de las políticas de igualdad y de violencia de género en Andalucía, seguirá impulsando las medidas dirigidas a que el resto de instituciones y la ciudadanía en general responda de manera "inmediata y contundente" a cualquier agresión machista, se atienda de manera prioritaria a la víctima, se desarrollen actuaciones preventivas para dotar a las mujeres de

instrumentos que les permitan hacer frente a la violencia y a no permitir la impunidad social de los agresores. Además, la Junta se compromete a seguir apoyando y trabajando, en el ejercicio de sus competencias, para garantizar vidas libres de violencias machistas.

El Gobierno andaluz mostrará su rechazo con una concentración de cinco minutos de duración este martes, 15 de septiembre, a las 12,00 horas en la Subdelegación de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar (Algeciras), con el lema 'Andalucía contra las violencias machistas' e invita a instituciones, administraciones, agentes sociales y ciudadanía andaluza a sumarse a este acto de condena de la violencia de género; así como en los centros provinciales de la Mujer del IAM.