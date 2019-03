Cruz Roja crea tres centros de atención a migrantes en la costa andaluza y triplica los datos de asistencia en 2018

Actualizado 19/03/2019 13:23:48 CET

SEVILLA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Española ha creado en Andalucía en 2018 tres centros de atención y derivación (CAED) a raíz del incremento de la llegada de inmigrantes a las costas en verano en un año en el que ha asistido a un total de 53.687 personas de este colectivo, más del triple que en 2017, cuando atendió a unas 16.000.

Así se desprende de la memoria anual de la entidad humanitaria, presentado este martes en Sevilla por el secretario autonómico de Cruz Roja Española, José Tortosa; la coordinadora autonómica, María José Hernández, y la presidenta autonómica, María del Mar Pageo, quien ha asegurado que el dato "ha sido importante", pero su organización "ha desarrollado sus capacidades" y "ha aprendido de toda esa situación y acción" para superar la llegada de inmigrantes con "gran éxito".

En comparación con 2017, los equipos de respuestas inmediata en emergencia (ERIE) de Cruz Roja han pasado de ser cinco a 15, y el número de plazas de sus 13 centros de acogida para inmigrantes (CAI) ha pasado de 309 a 419, de forma que se han atendido en estos espacios, donde los inmigrantes pueden estar entre tres y seis meses, a un total de 15.717 personas.

Respecto a los CADE, dos se han construido en la provincia de Granada y el otro en el municipio de Chiclana de la Frontera (Cádiz), y por ellos han pasado un total de 7.698 personas.

Pageo ha resaltado que llevan prestando la atención a los inmigrantes que llevan a las costas desde 2004, pero que la llegada de personas este 2018 ha supuesto "una emergencia humanitaria" solo comparable con la última que se dio en 2006, en la denominada crisis de los cayucos que "en Andalucía no afectó", dado que se experimentó en las Islas Canarias.

No obstante, ha reivindicado que la llegada de inmigrantes "si se gestiona desde la humanidad, no tiene porque ser ningún problema". "De hecho, aquí en Andalucía no lo ha sido", ha enfatizado, para resaltar la coordinación creada con Salvamento Marítimo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Servicio Andaluz de Salud (SAS), e "incluso con otras provincias de España" porque "gran parte de esas personas tenían que seguir su proyecto migratorio" al ser la comunidad autónoma una "zona de tránsito".

Preguntada por la falta de previsión de los poderes públicos de la llegada masiva de inmigrantes en 2018, la presidenta autonómica de Cruz Roja ha evitado valorar este aspecto. "Lo que sí les puedo decir que la Administración ha contado con nosotros y hemos sido capaces de adaptarnos, aumentar el equipo y el personal técnico y humanitario para llegar a todas esas personas que llegaban a las costas", ha declarado.

En la misma línea se ha manifestado Hernández, que ha argumentado en relación a la previsión de este 2019 que "nadie sabe con certeza a qué volúmenes nos vamos a enfrentar" y que en una emergencia sanitaria, "sea lo que sea", hay que actuar con rapidez y "generar un dispositivo donde no hay nada". "Hemos alquilado hostales, hemos generado albergues en polideportivos, era una emergencia y como tal hemos tenido que responder", ha subrayado.

Preguntada por las pernoctaciones de inmigrantes a bordo de barcos de Salvamento Marítimo, ha aseverado que "ha podido ser dos veces a lo largo de todo el año" y que si ha habido momentos en que las personas atendidas no han podido estar en las mejores condiciones "ha sido algo puntual". "No sabemos cuántas personas pueden llegar o cuantas no, lo que si sabemos es que estamos mucho más preparados y tenemos más capacidades", ha concluido.