Cs destaca que es el "único partido capaz de luchar por los intereses y el bienestar de la comunidad educativa andaluza"

SEVILLA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) ha destacado este sábado que es el "único partido capaz de luchas por los intereses y el bienestar de la comunidad educativa andaluza" y ha valorado la aprobación ayer en el Parlamento del dictamen sobre el Pacto Social por la Educación.

"Ha finalizado el grupo de trabajo por un pacto social para la Educación en Andalucía impulsado y liderado por Ciudadanos en estos cuatro meses de trabajo", según ha señalado el portavoz adjunto de Cs en el Parlamento andaluz, Fran Carrillo quien ha recalcado que "desde Ciudadanos hemos escuchado a toda la comunidad educativa, a más de los 81 comparecientes que han venido al Parlamento a explicarnos su visión y sus medidas para mejorar la educación en Andalucía".

Carrillo ha manifestado que "hemos visto durante estos cuatro meses de trabajo lo que hoy ya se ha confirmado, y es que, hay dos tipos de políticas y dos tipos de partidos diferentes, quien escucha a la comunidad educativa, quien recoge esas medidas y esa visión, quien les atiende, y, por tanto, lo eleva a las conclusiones y vota a favor, como es Ciudadanos, y quien no escucha a la comunidad educativa porque no ha venido al grupo de trabajo, y no ha querido atender sus reivindicaciones y ha votado en contra de los 32 puntos incluido en este pacto social por la educación pública, como es el Partido Socialista".

"El PSOE que se erige como portavoz de la educación pública ha votado en contra de este pacto social y ha votado en contra de más inversión pública, de más inversión para contratar pedagogos, de más inversión para la educación especial, de bajar la ratio, ha votado en contra de todo lo que le interesa a la comunidad docente y educativa", ha recriminado el portavoz naranja.

Carrillo ha lamentado que "el Partido Socialista, que tanto se erige como defensor de la educación pública, también ha sido el partido que recortó la inversión cuando gobernó en 2012".

El diputado andaluz ha dejado claro que "si hay un partido que gobierna en Andalucía que logrado incrementar el número de profesores a través de este grupo de trabajo, y que ha demostrado que escucha, que atiende y que pone sus demandas en el centro de la política y ese partido se llama Ciudadanos".