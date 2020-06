Cs insiste en pedir al Gobierno un "reparto justo" para Andalucía y "con transparencia" del fondo de 16.000 millones

SEVILLA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del grupo parlamentario de Ciudadanos, Fran Carrillo, ha defendido este viernes que "Andalucía necesita más recursos y una financiación acorde a su tamaño" para poder hacer frente a las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria del Covid-19, y en ese sentido ha anunciado que, desde su partido, seguirán reclamando al Gobierno central "un reparto justo de los 16.000 millones de euros" del fondo no reembolsable que el Ejecutivo ha puesto a disposición de las comunidades autónomas, "para que se haga con claridad y transparencia".

En un comunicado, Carrillo ha señalado que "la mejor manera de no convertir una inyección necesaria en un debate territorial, y no sembrar la duda sobre el criterio con el que se establece el reparto, es no cambiar de criterio cada dos o tres días" como, a su juicio, "hace el Gobierno de Pedro Sánchez".

El portavoz de Cs en la Comisión de Economía del Parlamento andaluz ha recordado que desde su partido llevan "meses" pidiendo que "no se deje a un lado a las comunidades autónomas", y ha reclamado que "se cuente con ellas", a la vez que ha denunciado que Andalucía "lleva cuatro meses sola".

Asimismo, el parlamentario de Cs ha lamentado que "Andalucía no recibirá 900 millones más porque el Gobierno de Sánchez obvia que somos la comunidad con más habitantes, olvidándose del criterio de población".

Carrillo se ha preguntado por qué el Gobierno central "no da a Andalucía lo que le corresponde", y ha emplazado al Ejecutivo a darle todo ello en materia de "políticas de empleo, IVA y, sobre todo, el criterio poblacional de los 16.000 millones de euros".

Para finalizar, Carrillo ha defendido la "buena gestión" realizada por el Gobierno andaluz de PP-A y Cs durante la crisis sanitaria, y ha comentado que "hemos visto cómo la prevención y la anticipación son dos herramientas fundamentales para frenar al virus".

"También hemos comprobado que para superar esta crisis hacen falta recursos y la colaboración del Gobierno de España", ha añadido el diputado antes de aseverar que desde Ciudadanos siguen "trabajando para dar pasos hacia la reactivación económica, para que Andalucía siga la senda de crecimiento que tenía hasta la crisis del Covid-19", según ha concluido.