Cs urge a Montero a convocar el CPFF y no ser "sectaria" para permitir a Andalucía "un déficit como el de otras CCAA"

SEVILLA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Fran Carrillo, ha solicitado este martes a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y permita a Andalucía para 2021 "un déficit como el de otras comunidades autónomas" porque ha defendido que "ahora mismo no hacen falta colores, no hace falta ser sectarios y partidistas, hace falta altura de miras, sentido de Estado, gobernabilidad, consenso y acuerdo, pero, sobre todo, no dejar a nadie atrás".

En un comunicado, Carrillo también ha criticado que el reparto de fondos europeos se retrase un año y en este sentido ha pedido al Gobierno central que dé a Andalucía los recursos que "necesita y merece" para salir de la crisis del Covid-19.

"Primero nos quita a Andalucía las políticas de empleo, todavía no nos ha devuelto el IVA pendiente de 2017, tampoco nos da lo que reclamamos de los fondos del Covid, nos quita el superávit de los ayuntamientos, y, por último, tampoco ha dado la financiación autonómica correspondiente a Andalucía", ha lamentado el parlamentario de la formación 'naranja'.

Carrillo ha destacado que desde Cs se va a seguir reclamando la financiación justa que Andalucía necesita, "porque es lo que merecen los andaluces" y ha demandado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no se esconda, y que presida, dirija y gobierne, pero, sobre todo, que dé a los andaluces lo que reclaman".

En esta línea, el parlamentario andaluz se ha preguntado si Sánchez "maltrata a nuestra tierra porque el PSOE ya no gobierna Andalucía". "¿Por eso nos condena a la deuda, a la miseria, a la pobreza y a la dependencia?", se ha lamentado antes de insistir en exigir a "Sánchez que pague ya lo que debe Andalucía, no maltrate más a los andaluces, nos dé esos recursos y podremos salir adelante con más garantías".

Para finalizar, Carrillo ha señalado que ante una situación de pandemia hacen falta recursos y "para hacer frente a ella el Gobierno central no puede dar de lado a Andalucía una vez más, no podemos financiarnos solos, no podemos hacer frente a esta crisis solos".