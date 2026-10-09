CSIF Andalucía reclama al SAS un complemento específico depeligrosidad para los técnicos especialistas en Laboratorio

Archivo - Imagen de archivo de un técnico en Laboratorio. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical multiprofesional en la Mesa Sectorial del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha reclamado la creación y abono de un complemento específico que reconozca la especial peligrosidad y penosidad de las funciones que desempeñan los técnicos especialistas en Laboratorio de la sanidad pública andaluza.

Según ha informado CSIF Andalucía en una nota, con motivo del día dedicado a este colectivo, que se conmemora cada 9 de octubre, el sindicato ha señalado que "dichos profesionales se ven sometidos diariamente a riesgos inherentes a su actividad profesional, relacionados, entre otros, con la manipulación de muestras biológicas, sustancias químicas y equipamiento especializado, sin que estas condiciones tengan actualmente un reconocimiento retributivo específico en el SAS".

En este sentido, el presidente de CSIF Sanidad Andalucía, Victorino Girela, ha indicado que "no estamos hablando de un riesgo teórico, sino de unas condiciones de trabajo que forman parte de su actividad diaria y que han de ser reconocidas".

En la misma línea, la Central Sindical ha considerado necesario avanzar en la evaluación y prevención específica de la amenaza de agentes biológicos, químicos, ergonómicos y psicosociales a los que se exponen a diario estos profesionales, así como que dicha situación tenga su reflejo económico. Por tanto, Girela ha exigido que el reconocimiento de estos profesionales tan necesarios en el día a día de la sanidad autonómica sea efectivo, "pasando de las palabras a los hechos".

En este punto, el responsable sindical ha explicado que la Administración lleva años incumpliendo el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público de 2007, según el cual los técnicos especialistas en Laboratorio deberían formar parte del Grupo B. Es por ello que Girela ha incidido en que "no se puede esperar más a dar este paso del colectivo al Grupo B de retribuciones y que se haga con efectos retributivos reales y no meramente nominales".

Asimismo, "es inaceptable que los técnicos especialistas dejen de ganar cada año más de 1.800 euros por este hecho", ha apostillado. Además, CSIF ha pedido un aumento de las plantillas estructurales de técnicos superiores de Laboratorio en la sanidad pública andaluza. "La actividad de los laboratorios ha adquirido aún más relevancia desde la pandemia y el número y la complejidad de las pruebas no ha dejado de crecer". Sin embargo, "la plantilla de muchos centros sigue estancada e, incluso, en algunos casos se ha visto reducida progresivamente desde hace años".

Al hilo, el presidente ha añadido que "sabemos que existen hospitales andaluces con varios puestos de técnico de Laboratorio sin cubrir, lo que tiene especial incidencia en los de urgencias, que funcionan las 24 horas del día".

Por otro lado, ha remarcado que "esta situación genera una sobrecarga de trabajo a los profesionales y puede comprometer el adecuado funcionamiento de unos servicios que resultan esenciales para el diagnóstico y seguimiento de los pacientes".

Por último, para CSIF es urgente acabar con el "intrusismo profesional" que el colectivo padece. Para ello, ha instado al SAS a realizar una actualización de los puestos de trabajo para delimitar correctamente las funciones que corresponden a los técnicos superiores de Laboratorio y evitar que otros profesionales desarrollen tareas propias de esta categoría. Además, ha insistido en la conveniencia de regular la figura del coordinador de técnicos superiores dentro de la estructura del SAS.