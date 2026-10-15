Cambio de hora en octubre 2026: por qué tendremos un día de 25 horas y a qué hora hay que retrasar el reloj

Archivo - Cambio de hora en los relojes- Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El próximo 25 de octubre de 2026 se producirá el cambio de hora en España y comenzará el horario de invierno. El ajuste tendrá lugar durante la madrugada del domingo, cuando habrá que retrasar los relojes una hora y la jornada tendrá 25 horas en lugar de las 24 habituales.

El cambio está recogido en el calendario oficial publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que mantiene para este año el sistema de cambios estacionales de hora vigente en España.

¿POR QUÉ EL DOMINGO 25 DE OCTUBRE TENDRÁ 25 HORAS?

La explicación está precisamente en el retraso del reloj. Durante esa madrugada una de las horas se repetirá, de manera que el domingo contará oficialmente con una hora más.

¿A QUÉ HORA HAY QUE RETRASAR EL RELOJ?

El retraso se realizará durante la madrugada del domingo 25 de octubre. En concreto:

Península y Baleares : a las 3.00 horas volverán a ser las 2.00.

: a las 3.00 horas volverán a ser las 2.00. Canarias: a las 2.00 horas volverá a ser la 1.00.

¿CUÁNDO EMPIEZA EL HORARIO DE INVIERNO EN 2026?

El horario de invierno comenzará el domingo 25 de octubre de 2026, coincidiendo con el último domingo del mes y una vez realizado el retraso de los relojes.

A partir de ese momento, España permanecerá en horario de invierno hasta el siguiente cambio estacional, previsto para marzo de 2027.

¿POR QUÉ SE CAMBIA LA HORA EL ÚLTIMO DOMINGO DE OCTUBRE?

El sistema vigente establece dos cambios horarios al año: uno en primavera, con el inicio del periodo de hora de verano, y otro en otoño, cuando finaliza y se recupera el horario de invierno. Se realizan en estas épocas de transición porque es cuando se producen algunos de los mayores cambios en las horas de luz solar a lo largo del año, como consecuencia de la inclinación de la Tierra.

La medida se diseñó originalmente para aprovechar mejor la luz natural y favorecer el ahorro energético, haciendo coincidir en mayor medida las horas de actividad y trabajo con las horas de sol.

¿SERÁ EL DE OCTUBRE DE 2026 EL ÚLTIMO CAMBIO DE HORA EN ESPAÑA?

No. El cambio del 25 de octubre de 2026 es la última fecha incluida en el calendario quinquenal publicado en el BOE en marzo de 2022, pero eso no significa que vaya a desaparecer el cambio de hora a partir de entonces.

Ese calendario se publica por periodos de cinco años, de acuerdo con el Real Decreto 236/2002, que obliga a dar a conocer con antelación las fechas concretas de inicio y final del periodo de hora de verano.

La continuidad del sistema depende del marco europeo. Aunque la Comisión Europea planteó hace años eliminar los cambios estacionales de hora, la propuesta no ha llegado a aplicarse y los Estados miembros siguen sin acordar qué horario debería mantenerse de forma permanente.

Por tanto, España seguirá cambiando la hora mientras no se apruebe una modificación de la normativa europea vigente.