CSIF reclama la presencia de "al menos un podólogo" en cada zona básica de salud de Andalucía

Atención podológica. - COLEGIO PROFESIONAL DE PODÓLOGOS DE ANDALUCÍA

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Andalucía ha reclamado este jueves, con motivo del Día Internacional de la Podología, la presencia de "al menos" un profesional de dicha categoría en cada una de las 411 zonas básicas de salud de la comunidad autónoma.

Tal y como ha señalado en una nota el sector de Sanidad de CSIF Andalucía, actualmente la cobertura podológica en el sistema público andaluz se ciñe a la presencia de un profesional por provincia después de que el SAS haya completado en 2026 las contrataciones que quedaban pendientes en Almería, Jaén, Cádiz y Huelva, donde hasta este año no existía ningún profesional de la Podología de referencia.

En todo caso, el sindicato ha alertado de que la situación de este colectivo en la sanidad pública andaluza sigue siendo "muy precaria". "Es absolutamente insuficiente contar con un profesional por provincia, lo que además ha llegado muy tarde porque el compromiso del SAS era que estuvieran contratados en 2024", ha señalado el presidente de CSIF Sanidad Andalucía, Victorino Girela.

No es este el único retraso de la Administración con los podólogos andaluces, pues, según recoge la Memoria Económica del proyecto que creó dicha categoría en el SAS, se preveía la incorporación de hasta 34 profesionales: los ocho provinciales existentes actualmente, más trece que serían contratados a principio de 2025 y otros trece con el inicio de 2026; sin embargo, actualmente, siguen sin ser contratados.

Por ello, el sindicato ha reclamado la presencia de al menos un profesional de la Podología en cada zona básica de salud de la comunidad. "Resulta urgente que haya un podólogo en cada distrito o área sanitaria, algo en lo que el SAS debería trabajar de forma inmediata, pero no podemos olvidar que el objetivo final ha de ser que, a medio plazo, haya al menos un profesional en cada zona básica de salud", ha expuesto Girela, consciente de que "mientras no sea así, la inmensa mayoría de la cobertura podológica en Andalucía se seguirá llevando a cabo en la sanidad privada". En la misma línea, el responsable de CSIF ha pedido en el día de hoy "comenzar a trabajar en la incorporación de profesionales de la Podología a los hospitales andaluces".

Asimismo, CSIF ha calificado de "inaceptable" que el trabajo del profesional podológico de cada una de las ocho provincias andaluzas se ciñe exclusivamente al tratamiento del llamado pie diabético. "En primer lugar, porque una sola persona no puede cubrir las necesidades de toda una provincia cuando tenemos de más de un millón de diabéticos diagnosticados en Andalucía, pero también porque es necesario ampliar de forma importante la cartera de servicios que se ofrece desde el sistema público, de forma que esta incluya tratamientos de problemas de índole circulatorio, infeccioso o biomecánico, así como que lleve además a cabo un trabajo preventivo que ahorraría muchos costes a las arcas públicas", ha añadido Girela.

En conclusión, CSIF ha remarcado la "urgente necesidad" de ampliar la plantilla de podólogos en Andalucía, primero llegando a cada distrito y haciendo lo propio a cada zona básica de salud. "Hasta que eso no suceda, la cobertura podológica seguirá siendo lamentablemente insuficiente para afrontar las necesidades reales de la población", ha concluido Girela.