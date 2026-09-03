CSIF-A recrimina la "falta de personal, la precariedad laboral y el incumplimiento" del Acuerdo Marco en Correos

Imagen de una de las concentraciones de CSIF Andalucía a las puertas de una de las oficinas principales de Correos en Sevilla. - CSIF ANDALUCÍA

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía se ha concentrado este jueves frente a las oficinas principales de Correos de las ocho provincias, para denunciar públicamente el incumplimiento de la empresa pública postal del Acuerdo Marco, firmado el 31 de diciembre de 2024, por el que se comprometió a negociar el refuerzo de la plantilla, implantar las 35 horas semanales, transformar a tiempo completo las jornadas parciales e iniciar el plan de rejuvenecimiento, entre otros aspectos.

El vicepresidente del Sector de Entidades Públicas Estatales (EPE) de CSIF-A y coordinador autonómico de Correos, Emilio Gómez, que ha asistido a la concentración realizada en Sevilla, y que ha estado acompañado del presidente autonómico del sindicato, Germán Girela, ha criticado que después de un año y medio de que se firmara el Acuerdo Marco "aún quedan por negociar muchos de los puntos con lo que se pretendía mejorar las condiciones laborales de plantilla y modernizar la empresa".

Gómez ha explicado que la falta de contratación de personal de refuerzo en las oficinas de Correos ha supuesto una pérdida de más de 3.800 empleos en Andalucía en los últimos diez años --aproximadamente un tercio--, pasando de 11.400 a los 7.600 actuales.

A nivel nacional, la pérdida ha sido de 22.000 empleos en una década al pasar de 66.000 a 44.000 en la actualidad. A ello, desde CSIF-A han añadido que casi un 10% de la plantilla tiene jornada a tiempo parcial con un sueldo que oscila entre los 800 y los 900 euros mensuales. Una situación que, a su juicio, no se corrige desde la última convocatoria de empleo en 2023.

Dicha oferta de empleo contemplaba 7.757 plazas, de las que más de 2.000 fueron a tiempo parcial y, casi tres años después, la mayoría continúa en la misma situación ante la falta de desarrollo de los concursos de traslados.

La precariedad en el empleo se produce especialmente en las oficinas, donde se concentra el 70 % de los contratos parciales; sin embargo, a esos mismos trabajadores a tiempo parcial se les pide realizar horas complementarias, lo que demuestra la necesidad urgente de reconocerles la jornada completa.

En virtud del citado acuerdo, la Central Sindical ha explicado que el Estado financiará Correos con 250 millones de euros por el Servicio Postal Universal (SPU) y 806 millones en concepto de Servicios de Interés Económico General (SIEG) hasta 2030, lo que debe materializarse en mejorar las condiciones laborales y salariales de una plantilla, en la que uno de cada diez trabajadores se encuentra en situación de incapacidad temporal por la sobrecarga de trabajo, pero que, sin embargo, la empresa no cubre.

Además, ha indicado que hay más de 9.500 empleados laborales a nivel nacional que llevan más de dos años esperando el inicio de las salidas voluntarias que la empresa había anunciado para rejuvenecer la plantilla que, en su conjunto, tiene una media de edad superior a los 52 años.

Según han señalado desde la organización sindical, el plan de rejuvenecimiento establece que los empleados que cumplan 61 años antes del 31 de diciembre de 2028 tendrán opción a la salida voluntaria; sin embargo, "aún no se ha producido ninguna".

Por este motivo, CSIF-A también ha reclamado el reconocimiento de la jubilación parcial anticipada. Al hilo, el coordinador autonómico de Correos ha añadido que en CSIF "no vamos a parar de defender los derechos de las y los trabajadores para recuperar un empleo de calidad y para garantizar que desde la entidad se ofrezca un servicio público de calidad a la ciudadanía".

Por ello, ha destacado que las movilizaciones de este jueves, que se han desarrollado en todo el país de forma simultánea, suponen el inicio de un plan de concentraciones que continuará el próximo 17 de septiembre y que culminará el 30 de septiembre con una concentración multitudinaria en Madrid.