CTA cifra en un 40 por ciento el seguimiento de la huelga que ha convocado en el Ayuntamiento de Córdoba

Publicado 18/09/2018 17:53:10 CET

CÓRDOBA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA), Francisco Moro, ha estimado en torno a un 40 por ciento el seguimiento de la huelga que ha convocado dicho sindicato para este martes, en solitario, "en contra de las privatizaciones, de la desaparición del Área de Infraestructuras y de la negativa a la negociación del convenio colectivo".

En declaraciones a los periodistas, Moro ha señalado que CTA ha cumplido con su "responsabilidad como sindicato", convocando a los empleados y funcionarios municipales a una huelga para reclamar "políticas de izquierdas", en beneficio de los trabajadores.

En consecuencia, según avisó este lunes el sindicato, "si no hay una mayoría de trabajadores que hagan la huelga, la responsabilidad de que los servicios públicos se privaticen no será solo del gobierno municipal" de PSOE e IU, "sino que recaerá también en aquellos que no hayan ejercido las medidas de protesta necesarias para impedir ese desmantelamiento".

En cualquier caso, Moro está "contento" con el seguimiento de la huelga convocada por CTA entre las 10,30 y las 15,00 horas de este martes, pues se ha demostrado que su sindicato "tiene un poder de convocatoria" y, además, la "mayoría" de los trabajadores han manifestado estar "de acuerdo con los motivos de la huelga", si bien "es cierto que hay una desidia, como clase trabajadora, algo que se ha perdido en estos últimos años", pero CTA seguirá movilizándose.