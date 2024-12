Curri Valenzuela, premio Andalucía de Periodismo, "orgullosa" de la mayor presencia de mujeres en las redacciones

SEVILLA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha presidido este viernes en el Palacio de San Telmo de Sevilla la ceremonia de entrega de la trigésimo novena edición de los Premios Andalucía de Periodismo, con los que la periodista Curri Valenzuela ha sido distinguida en la modalidad de Mejor Trayectoria Profesional por unanimidad del jurado. Ya jubilada, Valenzuela, ha expresado que "no se deja de ser nunca periodista" y se ha mostrado orgullosa de la importante presencia que hay actualmente de mujeres en redacciones de medios de comunicación, incluso con cargos de responsabilidad.

El Gobierno andaluz reconoce así la "dilatada carrera" de esta periodista malagueña, una de las primeras mujeres en asumir cargos de responsabilidad en medios de comunicación españoles en los años de la Transición, y una de las grandes referencias del periodismo político del país.

En un discurso tras recibir la distinción, la veterana periodista ha agradecido que se hayan mencionado los dos aspectos de su larga vida profesional de los que está más orgullosa: "Haber sido pionera en la presencia, hoy destacada, de la mujer en el periodismo y de haber sido partícipe activa en la transición que transformó España de dictadura en democracia".

"Fui la primera mujer redactora de la Agencia EFE en el año 1966, después de acabar la carrera en una promoción con solo tres chicas, y tardé más tiempo que mis compañeros en que me hicieran fija por falta de precedentes, pero un año después ya estaba de corresponsal en Nueva York", ha indicado.

"He batido todos los récords en aquel tiempo del periodismo dorado, a base, eso sí, de trabajar con más esfuerzo que mis compañeros para lograr lo mismo que creo que es lo que siguen haciendo muchas mujeres a día de hoy y, en mi época sin cuotas, afortunadamente, porque no habría nada que me diera más rabia pensar que yo me he ganado lo que he conseguido por una cuota y no por mí misma y por mi trabajo", ha agregado.

Ha señalado que cuando ahora entra en una redacción, se siente "orgullosa" de ver que hay "más mujeres que hombres, incluso en los puestos de responsabilidad".

Respecto a la labor del periodismo en la transición, ha indicado que la mayoría de los políticos, periodistas y ciudadanos de todo tipo trabajaron en aquellos años "con entusiasmo para enterrar el concepto de las dos Españas y dotarnos de libertad, respeto por los adversarios y adherencia a los principios y los usos de la democracia".

"Cuando lo logramos, creímos que lo conseguido sería irreversible. Hoy creo, por lo que veo, que todo esto está en duda", ha expresado Valenzuela, para quien el galardón que recibe hoy es el premio "más importante que se entrega a un periodista en Andalucía".

Tras señalar que ha pasado casi toda su vida fuera de Andalucía por cuestión de trabajo, ha expresado que ha visto la transformación de esta comunidad en una parte de España "cada vez más moderna, más próspera, con mejor futuro, sobre todo en los últimos tiempos, pero conservando su esencia y su habla particular".

Curri Valenzuela es una periodista de larga experiencia, ligada siempre al ámbito de la información y el análisis políticos. Como redactora jefa de Cambio 16 y de la Agencia EFE, ocupó puestos de dirección en medios nacionales durante la Transición, época histórica que vivió en primera línea, y llegó a estar procesada por el Tribunal de Orden Público de la dictadura franquista.

Tras graduarse en la Escuela Oficial de Periodismo, inició su carrera trabajando en la Agencia EFE como corresponsal, primero en Nueva York y Washington, entre 1967 y 1973 y, posteriormente, en Londres tres años más. Entre 1986 y 1992 fue redactora política de la revista Tiempo, y a partir de 1996, miembro del consejo de administración de Radio Televisión Española. Valenzuela ha trabajado y colaborado en medios como TVE, RNE, Telemadrid, La 10, Trece y ABC. Autora de cinco libros, en la actualidad está jubilada y vive en Málaga.

PREMIADOS

En la modalidad de Prensa Escrita, los miembros del jurado han otorgado el premio a Jesús Álvarez por su serie de reportajes y entrevistas publicadas en ABC de Sevilla que, bajo el título 'El milagro del primer niño burbuja del Hospital Macarena', narra la historia de un joven andaluz que nació con el síndrome de piel de mariposa, un caso que el autor explora desde distintos formatos periodísticos con enorme sensibilidad.

En la modalidad de Radio, el jurado concede el galardón a Daniel Sousa, quien ha plasmado en 'La rumba como terapia del emigrante: cuando Bélgica fue una verbena española' una faceta poco conocida de la emigración española, y muy especialmente andaluza, a Bélgica en los años 60 y 70: la formación de numerosos grupos de canción flamenca y rumba que buscaban en la música una fuente de ingresos paralela pero también una forma de sentirse unidos a su tierra de origen.

En su modalidad de Televisión, el jurado ha decidido otorgar el premio a Canal Sur Televisión por el reportaje 'Derecho a la verdad', emitido por el programa Los Reporteros. Una pieza que cuenta la historia de la familia de José Ignacio Ustaran, asesinado por ETA en 1980, y que ha logrado reabrir la causa judicial para tratar de identificar al autor del asesinato.

El reportaje fue emitido con motivo del 44 aniversario del asesinato y cuenta con testimonios de la viuda, la sevillana Rosario Muela, y los hijos del matrimonio, entre otras personas como abogados y representantes de la asociación de víctimas del terrorismo.

En la modalidad de Fotoperiodismo, el ganador ha sido el fotoperiodista Jorge Zapata, de la agencia EFE, por una imagen tomada en el pantano del Guadalhorce, que muestra una sombrilla del revés que estuvo hundida y que aflora a la vista al secarse el pantano casi por completo.

El jurado ha destacado la calidad de la imagen, por el colorido, composición, fuga y encuadre; su impacto mediático, al ser recogida en numerosos medios de comunicación, así como la oportunidad periodística que encarna, al evocar un tema de absoluta actualidad en Andalucía como es el de la falta de agua.

En la modalidad de Proyección Internacional de Andalucía, el premio se concede a la fotógrafa Susana Girón, por un reportaje fotográfico sobre el yacimiento arqueológico de Orce, en Granada, donde se han encontrado los restos del que se considera el más antiguo poblador de Europa.

Este trabajo ha sido publicado en distintos medios internacionales, entre los que cabe destacar especialmente las ediciones portuguesa y española de la revista National Geographic y en la BBC (Reino Unido y Estados Unidos), así como también La Nación (Argentina) o la Sociedad Chilena de Geografía e Historia. En la modalidad de Infografía, el premio ha quedado desierto al no concurrir ninguna candidatura a la concesión del mismo.

El jurado, presidido por el viceconsejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Tomás Burgos, ha estado integrado por los periodistas Elena Carazo, de la cadena SER; Juan Manuel Márquez, de Canal Sur Televisión; María José López Olmedo, de Europa Press; Inmaculada León, de El Español; Beatriz Rodríguez, de 20 Minutos; el director general de Comunicación de la Junta de Andalucía, Sebastián Torres, y Jorge Conde, jefe de Servicio de Planificación y Coordinación Informativa de la Consejería, que ejerció de secretario.