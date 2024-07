El Defensor insta a que todos los hospitales ofrezcan anestesia general para los tratamientos de reproducción asistida

SEVILLA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz ha instado al Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Salud y Consumo, a que tome las "medidas necesarias que permitan culminar la implantación homogénea de la posibilidad de administración de anestesia general en las técnicas de reproducción humana asistida, en particular en la punción ovárica de fecundación en vitro --FIV-- en aquellos centros hospitalarios públicos en los que aún no se ha incorporado protocolariamente".

En una resolución publicada por la Oficina de Jesús Maeztu y consultado por Europa Press, el Defensor defiende que esta medida garantiza que "todas las mujeres tengan acceso a una atención médica y de calidad en condiciones de igualdad, reduciendo la ansiedad y el dolor y obteniendo mayor confort y seguridad". "Es indudable y no se pone en cuestión ni por la Administración sanitaria ni por los propios hospitales que la sedación hace que la punción folicular sea una intervención más cómoda e indolora para la mujer, además de mejorar su seguridad, ya que se garantiza la inmovilidad de la paciente mientras se realiza la extracción", argumenta el organismo.

Uno de los hospitales que no administra aún la anestesia general en técnicas de reproducción asistida es el de Jaén, provincia de la que partió la queja que ha dado lugar a la resolución del Defensor. El centro sanitario alegaba en su escrito a la Oficina la falta de anestesistas y remarcaba que sí ofrece anestesia local, procedimiento "recomendado" por la Sociedad Europea de Reproducción Asistida y Embriología ya que con ella "se obtienen resultados clínicos iguales a los obtenidos con otras técnicas más complejas y costosas".

Según los datos ofrecidos por la Consejería, Andalucía tiene una plantilla estructural de Anestesiología y Reanimación de 837 plazas, de las que tiene actualmente cubiertas 750. Se trata de una especialidad "deficitaria, con falta de profesionales en bolsa, para la que se han hecho convocatorias específicas para atraer a estos facultativos a las zonas donde son necesarios, especialmente, en las denominadas de difícil cobertura", explican las fuentes consultadas por Europa Press. La de Anestesiología es una de las especialidades que "preocupa" a la Consejería de Salud y Consumo y al SAS, por lo que "se ha pedido encarecidamente al Ministerio que amplíe las plazas MIR y flexibilice los criterios para las unidades de formación".

"No puede obviarse que, como indican varios hospitales, el uso de la anestesia local ha permitido no demorar más los tiempos de espera para las técnicas de reproducción asistida, procesos que ya acusan de este problema de forma significativa, como esta Institución ha puesto de manifiesto en precedentes informes anuales ante el Parlamento andaluz. No obstante, este argumento no puede emplearse para colocar a las pacientes en la disyuntiva de elegir entre una técnica que elimina el dolor frente a otra que no, so pena de alargar la espera, limitando por tanto el acceso a la prestación", argumenta Maeztu en su escrito.

El Defensor entiende que "existiendo técnicas que eliminan el dolor innegable que produce" la punción folicular que las pacientes "no puedan recurrir a ellas por falta de recursos humanos resulta cuanto menos cuestionable, razón por la cual la implantación de la posibilidad de administración de anestesia general en las técnicas de reproducción asistida, en particular en la punción ovárica, debe culminarse lo antes posible, llegando definitivamente al objetivo de alcanzar la implantación a todas las mujeres a las que deba realizarse esta técnica".

La "falta de profesionales de Anestesiología", siendo una "grave situación, no debe hacernos olvidar que la implementación uniforme de la sedación en todos los hospitales del sistema sanitario público andaluz es necesaria para evitar disparidad en la atención a las mujeres que se someten a la misma. La sedación es una herramienta valiosa para mejorar la calidad asistencial y no debería estar sujeta a limitaciones de recursos", concluye el Defensor del Pueblo Andaluz.