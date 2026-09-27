Delegado del Gobierno anima a las entidades locales andaluzas a sumarse al Abono Único de transporte

Archivo - El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha animado este domingo a las entidades locales andaluzas a adherirse al Abono Único, una iniciativa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que actualmente permite los desplazamientos en transporte público de la red estatal --Cercanías, Media Distancia y líneas de autobuses-- a un precio mensual de 60 euros (30 euros en el caso de los jóvenes hasta 26 años), "que en caso de adhesión de la Junta y de los ayuntamientos, incluirá también sus transportes".

En un comunicado, Pedro Fernández ha subrayado "la utilidad que el Abono Único tiene especialmente para los estudiantes andaluces y para las trabajadoras y trabajadores que residen en una provincia pero cursan sus estudios o desarrollan su actividad en otra o fuera de Andalucía".

"Con un coste mensual de 30euro, si tienen hasta 36 años, podrán realizar todos sus desplazamientos simplemente utilizando un código personal a la hora de comprar sus billetes", ha explicado Fernández, que ha cifrado en "más de 572.000 los desplazamientos realizados con el Abono Único en Andalucía desde su entrada en vigor, el 19 de enero de este año, hasta el mes de agosto".

Ha insistido en que "Junta y ayuntamientos tienen a su disposición la fórmula para que los andaluces y andaluzas ahorren con un transporte más barato, a la vez que se reducen las emisiones de gases contaminantes para tener ciudades más sanas". "No hay excusas, por responsabilidad con los andaluces y andaluzas y con el medio ambiente, deberían sumarse cuanto antes al abono único", ha señalado.

Con la publicación, el pasado 1 de septiembre, de la Orden por la que se aprueba el Programa de fomento del transporte público a través de un sistema de Abono Único, las entidades locales "ya tienen la oportunidad de integrar sus servicios de transporte público en un sistema más amplio que facilite a sus vecinos y vecinas los desplazamientos hacia otros territorios, una oportunidad de presentar la solicitud de adhesión para cohesionar sus territorios y ofrecer precios más bajos en el transporte público, especialmente para los viajeros habituales".

La adhesión de las entidades locales y autonómica será voluntaria y podrán incorporarse mediante la suscripción de los correspondientes convenios, en los que se recogen, entre otros aspectos, los servicios y operadores participantes, los títulos de transporte incluidos y las condiciones financieras de la incorporación.

El Abono Único también abre la puerta a la incorporación al sistema de otros modos de transporte, entre los que se incluyen servicios marítimos o fluviales metropolitanos, transporte por cable o transporte a la demanda en zonas rurales.

El sistema contempla dos modalidades de abono nominativo de tarifa única, ambas con una validez de 30 días desde la fecha de inicio de vigencia.

La primera estará dirigida al conjunto de usuarios, mientras que la segunda se destinará a niños y jóvenes hasta el año, incluido, en que cumplan los 26 años, tanto de nacionalidad española como extranjera con residencia legal en España.

Desde su puesta en marcha, a principios de año, el programa de Abono Único integra todos los servicios correspondientes a los distintos orígenes y destinos de las concesiones de transporte regular de viajeros por carretera competencia de la Administración General del Estado, así como los servicios de Cercanías y Rodalies y de Media Distancia operados por Renfe Viajeros, SME, SA, tanto en la red ferroviaria de ancho convencional como en la de ancho métrico, que hayan sido declarados obligación de servicio público por las administraciones competentes.

También se incluyen determinados servicios AVANT, como los que conectan Ourense y A Coruña, Madrid y Salamanca, Alicante y Murcia, así como el servicio Avant Exprés entre Barcelona y Tortosa, con exclusión del trayecto Barcelona-Tarragona.

Además, el acuerdo establece asimismo que el sistema podrá contemplar mecanismos específicos de financiación dirigidos a las autoridades de transporte de ámbito autonómico y local, con el fin de compensar los posibles impactos financieros negativos que pudiera generar su adhesión al Abono Único.