El Gobierno reivindica los 20.000 millones para financiar Andalucía como "la cifra más alta de la historia"

Actualizado 22/01/2020 13:09:58 CET

SEVILLA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Lucrecio Fernández, ha sostenido este miércoles que la Junta de Andalucía valore el esfuerzo del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que va a transferir 20.000 millones de euros este año a Andalucía por las entregas a cuenta y la la liquidación de ejercicios pasados del modelo de financiación, "la cifra más alta de la historia". Fernández ha señalado que Andalucía nunca había superado la barrera de los 20.000 millones en financiación autonómica y "este año lo hará con un Gobierno socialista y con María Jesús Montero de ministra de Hacienda".

Fernández ha pedido en un comunicado al Gobierno de la Junta de Andalucía que "sea responsable y demuestre a los ciudadanos que su compromiso con Andalucía es real y no solo confrontación artificial contra el Gobierno de España".

El delegado del Gobierno en Andalucía ha censurado que cuando la ministra de Hacienda propuso en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2019 resarcir a las regiones el "daño" ocasionado en 2017 por el Ejecutivo de Rajoy , cuando solo se abonaron once meses del IVA, "la oposición se burló y ridiculizó la medida".

"Llama ahora la atención que quienes criticaron y votaron en contra del proyecto que recogía el abono del mes pendiente de IVA, una vez que ha trascendido el ejercicio presupuestario, sigan reclamando el resarcimiento de recursos del IVA", ha añadido el delegado.

Lucrecio Fernández ha reclamado a quienes "ahora lloran por la liquidación de 537 millones de euros del IVA, que Montoro dejó a deber a Andalucía, que expliquen por qué con su voto impidieron que esta injusticia se corrigiera" y ha argumentado que "el Gobierno de Pedro Sánchez intentó corregir el daño que hizo Montoro con la modificación del IVA pero PP y Cs votaron en contra", por lo que ha concluido que "una vez que se ha liquidado el ejercicio poco se puede hacer. Los actos tienen consecuencias".

El delegado del Gobierno en Andalucía ha recordado que el Gobierno planteó la flexibilización de los objetivos de déficit de las comunidades autónomas, que habría permitido a las regiones un gasto de más de 2.000 millones adicionales.

"Correspondía al año 2019 porque el sistema de financiación tiene la liquidación dos años más tarde del ejercicio en el que se produce. El daño de 2017 se tenía que haber reparado en 2019, al no tener el proyecto de Presupuestos del Estado y rechazarlo las fuerzas parlamentarias, decayó esta medida y no la pudimos atender", ha aclarado.

EXPLICACIONES A MORENO BONILLA DE SU PARTIDO

Fernández ha instado al presidente Moreno Bonilla a que pida explicaciones en su propio partido por tomar decisiones "a sabiendas lesivas para Andalucía cuando en diciembre de 2018 el PP, con su mayoría absoluta en el Senado, tumbó una senda que daba una décima más de déficit a las comunidades y en febrero de 2019, el PP votó en contra del proyecto de Presupuestos del Estado de 2019 que corregía la modificación que Montoro hizo sobre el IVA en 2017".

El delegado del Gobierno ha insistido en que buscar excusas para intentar justificar que no cumplen con el déficit público "no es responsable".

"La Junta de Andalucía y el resto de comunidades autónomas conocen la ley, y cumplir con los objetivos de estabilidad no es elegible. El Gobierno de la Junta presupuestó en mayo de 2019 ingresos extraordinarios por 500 millones en concepto de IVA a sabiendas que no tenían ningún respaldo normativo", ha sostenido el delegado del Gobierno, quien ha recordado, como la ministra de Hacienda explicó este martes, que una vez que el ejercicio de 2017 se liquidó definitivamente en julio 2019 no es posible corregir la liquidación.