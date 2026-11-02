Las denuncias por no tener registrados los VMP descienden a la mitad en la ciudad de Granada entre mayo y septiembre

Archivo - Dos patinetes eléctricos aparcados, imagen de archivo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

GRANADA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las denuncias formuladas por la Policía Local de la ciudad de Granada por no tener debidamente registrado un Vehículo de Movilidad Personal (VMP) han descendido a la mitad entre mayo del presente año 2026, cuando hubo en torno a 80, y el pasado mes de septiembre, cuando se realizaron unas 40 sanciones por este mismo concepto.

Así lo han señalado desde el cuerpo municipal de seguridad a Europa Press, a la vez que destacan que las campañas informativas y los controles realizados han conseguido concienciar a los usuarios de los VMP, principalmente patinetes eléctricos, en la necesidad de cumplir con las normativas de tráfico en vigor para este tipo de vehículos, especialmente desde el pasado mes de mayo cuando comenzó a hacerse efectiva la orden de tener el vehículo registrado y con seguro.

Otro dato especialmente llamativo y también aportado por la Policía Local de Granada es el muy considerable descenso de las denuncias formuladas por el cuerpo por circular en un VMP sin el seguro obligatorio, toda vez que en mayo, primer mes en que se multó por este concepto, las sanciones llegaron al centenar, mientras que este pasado mes de septiembre apenas se han contabilizado tres.

MÁS DE 1.000 DENUNCIAS A VMP EN NUEVE MESES

Entre enero y septiembre de 2026 la Policía Local de Granada ha realizado unas 1.100 denuncias a personas que circulaban en vehículos de movilidad personal. Así, se trata de sanciones referidas tanto al ya referido registro del VMP como al seguro obligatorio, pero también a otros conceptos.

Por ejemplo, por circular por zonas peatonales, se han realizado un centenar de denuncias por parte de los agentes; rebasar semáforos en rojo se ha traducido en más de cien sanciones; el uso de auriculares o teléfonos móviles también ha contabilizado casi un centenar de multas; y también las ha habido derivadas de controles de alcoholemia.

La Policía Local de Granada ha sido especialmente "celosa" en la persecución y sanción de las conductas indebidas por parte de quienes circulan en patinetes eléctricos, hasta el punto que los agentes de tráfico del cuerpo tienen en su jornada una minuta dedicada a los VMP y, por tanto, se realizan controles arbitrarios.

Al principio del presente año 2026, cuando aún no estaba en vigor la normativa específica para VMP, el cuerpo de seguridad local ya venía realizando un especial seguimiento para quienes circulaban en estos vehículos respetaran las normas de tráfico. Así, por aquel entonces, más del 60% de las sanciones impuestas fueron por saltarse semáforos en rojo, y muy por detrás, otras infracciones como circular con auriculares, el 30%, o ir por espacios reservados para peatones, el 10%.

CUANDO EL INFRACTOR VIAJA SOBRE DOS RUEDAS

Algunos casos de conductores sancionados al circular en patinete eléctrico en la capital granadina han involucrado más de una causa. Así, por ejemplo, en mayo de este año un conductor de un patinete eléctrico fue interceptado y multado por la Policía Local tras saltarse un semáforo rojo y arrojar una tasa de alcohol que multiplicaba por siete el límite legal establecido.

Los hechos tuvieron lugar cuando los agentes pararon al conductor del VMP tras no respetar la parada obligatoria en un semáforo en rojo, y, tras hacerle la prueba de alcoholemia, esta arrojó una tasa de alcohol de 1,78 miligramos por litro de sangre, lo que supone septuplicar el límite legal permitido en España, que es de 0,25.

Al conductor se le impuso una multa de 1.000 euros por conducir bajo los efectos del alcohol y de 500 euros por incumplir las normas de tráfico al saltarse el semáforo.

No es la única infracción grave de un conductor de VPM en ese mismo mes, ya que agentes municipales también informaron de un caso en el que coincidieron hasta cuatro infracciones por parte de la misma persona.

Se trataba de un conductor de un patinete que fue interceptado por los agentes cuando circulaba usando auriculares, con un pasajero adicional en el vehículo, con el patinete sin registrar y sin seguro. La coincidencia de estos cuatro incumplimientos le supusieron al infractor multas por un total de 800 euros.