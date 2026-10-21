Desarticulado en Sevilla y Huelva un grupo criminal internacional dedicado a la sustracción de vehículos de alta gama

GUARDIA CIVIL

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través del Equipo Territorial de Policía Judicial de Los Alcores (Sevilla) y de componentes de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Carmona, en estrecha coordinación con la Policía Local de Lepe (Huelva), ha desarrollado una operación que ha permitido desarticular un grupo criminal presuntamente dedicado a la sustracción de vehículos de alta gama, tras la detención de dos personas de nacionalidad francesa y la recuperación de dos vehículos sustraídos en Países Bajos, cuyo valor conjunto supera los 200.000 euros.

Según ha detallado la investigación inició cuando un vehículo de alta gama, emprendió la huida al detectar un control policial establecido por la Policía Local de Lepe (Huelva), a la que el conductor hizo caso omiso, iniciándose una persecución que se prolongó durante más de 15 kilómetros por el municipio y sus inmediaciones, hasta que finalmente se perdió el rastro del vehículo.

A raíz de estos hechos, se estableció una coordinación policial entre las provincias de Huelva y Sevilla que posibilitó localizar el vehículo durante la madrugada en una finca rural situada en el término municipal de El Viso del Alcor (Sevilla).

Una vez localizado el vehículo, componentes de seguridad ciudadana de la Compañía de la Guardia Civil en Carmona (Sevilla) detuvieron a dos personas de nacionalidad francesa cuando estas pretendían huir.

Tras las detenciones, el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Los Alcores, junto con efectivos del Área de Investigación del Puesto Principal de Los Alcores, llevó a cabo varios registros en los inmuebles existentes en la parcela, donde se localizó un segundo vehículo de alta gama, que permanecía oculto bajo una lona con la finalidad de evitar su detección.

Asimismo, en el interior de uno de los domicilios se han intervenido numerosos teléfonos móviles y diversas herramientas utilizadas para la manipulación de placas de matrícula.

La investigación ha permitido determinar que ambos vehículos habían sido sustraídos en Países Bajos y que presentaban alteraciones tanto en sus números de bastidor como en sus placas de matrícula, modificaciones destinadas presuntamente a dificultar su identificación y ocultar su procedencia ilícita.

Como resultado de la operación, se han esclarecido hechos presuntamente constitutivos de delitos de apropiación indebida, usurpación de estado civil, falsedad documental, conducción temeraria y desobediencia grave.

Los dos detenidos, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial de Carmona (Sevilla). No obstante, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.