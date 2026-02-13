Intervenidas más de 1.300 plantas de marihuana en pisos de la zona Norte de Granada

Marihuana en una vivienda de Granada. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarrollado este pasado jueves un amplio dispositivo policial en el distrito Norte de Granada que ha permitido desmantelar varios pisos dedicados al cultivo ilegal de marihuana y la incautación de más de 1.300 plantas.

La intervención se saldó con la realización de cuatro registros domiciliarios autorizados judicialmente. Además, se ha identificado a un total de cinco personas a las que se ha propuesto para sanción por defraudación del fluido eléctrico.

La Policía Nacional dentro del Plan Norte ha desarrollado un amplio dispositivo que contó con la participación de numerosos efectivos además de varios empleados de la compañía eléctrica Endesa.

El objetivo del mismo se centró en la inspección de las conexiones eléctricas en las viviendas de la zona, desmantelando de manera paralela varios pisos dedicados al cultivo interior de marihuana.

Durante el dispositivo, que comenzó antes del amanecer, se realizó la inspección de las instalaciones eléctricas pertenecientes a 19 viviendas, resultando que todas ellas contaban con acometidas ilegales.

La operación permitió desmantelar varias plantaciones interiores que contaban con sofisticados sistemas de iluminación, ventilación y control de temperatura, lo que favorecía el cultivo acelerado de las plantas.

En total se tiró abajo la puerta de hasta cuatro viviendas investigadas para su registro y se intervinieron 1.362 plantas de cannabis, además de más de 300 gramos de picadura de marihuana.

En la primera vivienda inspeccionada se encontraron 750 esquejes, 360 plantas de 80 centímetros en la segunda y 152 plantas de 70 centímetros en la tercera.

La cuarta vivienda si bien no tenía plantas, se encontraba totalmente habilitada para el cultivo, encontrándose seis habitaciones con sacos de mantillo, lámparas led, aires acondicionados y ventiladores.

Para la defraudación del fluido eléctrico, los presuntos autores habían metido y ocultado los cables en las cajas destinadas a la fibra óptica y las telecomunicaciones.