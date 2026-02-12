La borrasca 'Oriana' pone en alerta naranja a Andalucía por lluvia, viento y oleaje, con hasta 180 l/m2 en Grazalema

Imagen de la vega del Guadalete inundada tras el desbordamiento del río a su paso por la localidad gaditana de Jerez de la Frontera. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Nils' se retira de Andalucía y da paso a 'Oriana', que activará este viernes, 13 de febrero, el aviso naranja por lluvia en Grazalema (Cádiz), donde se prevén hasta 180 litros por metro cuadrado en la jornada, también habrá alerta amarilla por precipitaciones en Granada, Jaén y Málaga. Además, se decretará aviso naranja por viento en Almería y por oleaje en Cádiz y Granada, mientras que en el resto de la comunidad estos fenómenos mantendrán el aviso amarillo en distintos puntos de todas las provincias.

Según expone la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, el aviso naranja por lluvia en Grazalema permanecerá vigente durante toda la jornada, con una previsión de hasta 110 l/m2 en doce horas y acumulados que podrían superar los 180 l/m2 al final del día.

En el Estrecho, el aviso por oleaje será amarillo desde las 3,00 horas y ascenderá a naranja a partir de las 6,00 hasta las 21,00 horas, con viento del oeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8) y mar combinada de cuatro a cinco metros. Posteriormente, el nivel bajará de nuevo a amarillo hasta el cierre de la jornada. En el litoral gaditano también se activará el aviso amarillo desde las 3,00 horas por viento del oeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) y mar combinada aumentando a cuatro o cinco metros. Asimismo, el viento mantendrá el aviso amarillo en todas las comarcas de la provincia de Cádiz --Grazalema, la Campiña, el Litoral y el Estrecho-- entre las 3,00 y las 18,00 horas, con rachas de hasta 80 km/h de componente oeste.

En Almería, el viento activará el aviso naranja en Poniente y Almería capital, Valle del Almanzora y Los Vélez y Nacimiento y Campo de Tabernas, entre las 6,00 y las 18,00 horas en la primera zona y desde las 9,00 horas hasta la medianoche en el resto, por rachas del oeste de hasta 90 km/h. Además, se mantendrá el aviso amarillo desde las 9,00 horas hasta el final de la jornada por vientos del oeste de hasta 70 km/h, nivel que volverá a activarse en Poniente y Almería capital una vez finalice el aviso naranja.

El oleaje también afectará a Poniente y Almería capital, así como al Levante, donde regirá el aviso naranja desde las 6,00 horas hasta el término del viernes, con viento del oeste y suroeste de 60 a 75 km/h (fuerza 8) y olas de tres a cinco metros.

En las tierras granadinas, la costa permanecerá en aviso naranja por oleaje desde las 6,00 horas hasta la medianoche, con viento del oeste y suroeste de 60 a 75 km/h (fuerza 8) y olas de hasta cinco metros. Asimismo, el viento activará el aviso amarillo en Cuenca del Genil, Guadix y Baza, Nevada y Alpujarras y la costa, con rachas del oeste de hasta 80 km/h. En Nevada y Alpujarras también se decretará el aviso amarillo por lluvias, con acumulados de hasta 40 l/m2 en doce horas, que podrían superar los 60 l/m2 en la jornada, y nevadas en cotas superiores a los 1.600 metros.

Asimismo, en Jaén, las comarcas de Cazorla y Segura estarán en aviso amarillo por lluvias desde las 6,00 horas hasta el final de la jornada, con acumulados de hasta 15 l/m2 en una hora y 60 l/m2 en el conjunto del día. El viento también motivará avisos amarillos en Morena y Condado, Cazorla y Segura, Valle del Guadalquivir y Capital y Montes de Jaén, entre las 6,00 y las 21,00 horas, por rachas del oeste de hasta 70 km/h.

En Málaga, la comarca de Ronda permanecerá en aviso amarillo por precipitaciones desde las 6,00 horas hasta el término del día, con acumulados de hasta 60 l/m2 en la jornada y 15 l/m* en doce horas. El viento afectará asimismo a Ronda y a Sol y Guadalhorce desde las 6,00 horas, y a Antequera y Axarquía desde las 9,00 horas hasta la medianoche, con rachas de hasta 70 km/h. Además, Sol y Guadalhorce y Axarquía estarán en aviso amarillo por oleaje desde las 6,00 horas hasta el final de la jornada, con viento del oeste y suroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de dos a tres metros.

En Córdoba, el viento afectará a Sierra y Pedroches, la Campiña y la Subbética, con aviso amarillo entre las 3,00 y las 18,00 horas por rachas del oeste de hasta 70 km/h, que podrán alcanzar los 80 km/h en la Subbética.

Este fenómeno también afectará en la provincia de Huelva, donde se activará el aviso amarillo en Aracena, Andévalo y Condado y el litoral desde las 3,00 hasta las 18,00 horas, con rachas de componente oeste de hasta 70 km/h. Además, el oleaje mantendrá el mismo nivel de alerta durante toda la jornada, con viento del suroeste rolando a noroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) y mar combinada del oeste aumentando a cuatro metros mar adentro.

Por último, en Sevilla, las comarcas de la Sierra Norte, Sierra Sur y la Campiña estarán en aviso amarillo por viento entre las 3,00 y las 18,00 horas, con rachas del oeste de hasta 70 km/h.