Despliegue de los servicios municipales en Granada para evaluar consecuencias en viviendas tras el nuevo terremoto

Consecuencias del terremoto de magnitud 5 en edificios y viviendas de la ciudad de Granada. A 15 de agosto de 2026 en Granada (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

GRANADA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha confirmado que "todos" los servicios municipales están desplegados en la ciudad para evaluar las consecuencias en edificios y viviendas del nuevo terremoto registrado este martes y que se ha sentido en Granada capital y en el área metropolitana.

En un mensaje publica en la red social X recogido por Europa Press, Carazo ha pedido "seguir las recomendaciones" de los canales oficiales y ha recordado que el plan local de emergencias por seísmos continúa activado.

Desde la Policía Local, se ha pedido a los ciudadanos "mantener la calma" y "no permanecer junto a edificios por posibles caídas de elementos"."Si no existe una situación de riesgo o emergencia real, eviten llamar al 112 para no saturar las líneas y poder atender a quienes necesitan ayuda urgente".