Detenida en Jaén una empleada de una tienda de telefonía por contrataciones fraudulentas de móviles de alta gama

Archivo - Comisaría de la Policía Nacional en Jaén. - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Jaén ha detenido a una empleada de una tienda de telefonía por un presunto delito de estafa al realizar contrataciones de terminales de alta gama con documentación de clientes reales, con un perjuicio que la empresa cifra en torno a los 400.000 euros.

La investigación ha sido desarrollada por el Grupo UDEF-Delitos Tecnológicos de la Comisaría Provincial, según ha informado este martes el citado cuerpo.

La detenida, de 47 años y trabajadora de una conocida operadora telefónica, "utilizaba un fallo del sistema informático para la contratación de terminales telefónicos de alta gama, que luego empleaban para lucrarse".

Abusaba de su posición en la empresa de telefonía y de los permisos que ostentaba como empleada para llevar a cabo las operaciones, que se llevaban a cabo desde sucursales ubicadas en la capital jiennense y en Martos.

Se realizaron, al menos, 27 operaciones sin autorización, con el consiguiente perjuicio económico para la empresa, que calcula pérdidas por una cantidad aproximada a los 400.000 euros. La operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.