Detenido por amenazar con una navaja al trabajador de un parking de Granada que no le dejó drogarse allí

Navaja intervenida. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 20 años tras amenazar con una navaja de grandes dimensiones al trabajador de un aparcamiento de Granada que no le dejó que consumiese drogas dentro del recinto.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 10,30 horas en el interior de un conocido parking de la capital granadina. El trabajador instó al detenido a que no consumiera sustancias estupefacientes en el interior de las instalaciones y le pidió que se fuera.

El sospechoso reaccionó de manera agresiva y desafiante, profiriendo graves amenazas contra el empleado, al que llegó a intimidar con una navaja de 19 centímetros para continuar con el consumo de drogas.

Desde el propio establecimiento se avisó a la Policía Nacional al localizar de nuevo al joven en el interior de un vehículo abandonado. Una patrulla que se encontraba realizando labores de prevención de la seguridad ciudadana en la zona centro se personó en el lugar en escasos minutos.

Los agentes procedieron a la identificación, cacheo y detención del joven, que cuenta con antecedentes policiales y entre cuyas pertenencias encontraron el arma blanca.