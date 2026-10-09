Detenido en Granada un conductor tras huir en un coche desde el que arrojó una mochila con una pistola dentro

Arma intervenida por la Policía que fue arrojada por el conductor de un vehículo, un hombre de 46 años, que intentó huir de una patrulla de la Policía Local en la zona Norte de la ciudad de Granada. - POLICÍA LOCAL DE GRANADA

GRANADA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 46 años ha sido detenido en el distrito Norte de la ciudad de Granada tras intentar huir de la Policía. En su huida arrojó desde el coche una mochila que llevaba una pistola dentro.

Así lo ha informado la Policía Local de Granada que señala que los hechos tuvieron lugar este pasado jueves por la noche, cuando durante un servicio de seguridad ciudadana en zona Norte, el conductor de un vehículo llamó la atención de una de las unidades que se encontraban en la zona.

Al darle el alto el conductor intentó escapar y deshacerse de una pequeña mochila. Los agentes localizaron en su interior una pistola de 9 mm cargada y munición. El hombre, de 46 años, fue detenido.