Detenido uno de los identificados por la agresión grupal a una pareja en la Feria de Granada

GRANADA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Granada a un joven de 19 años investigado como uno de los identificados como presuntos responsables de la agresión grupal que tuvo lugar la madrugada del 26 de mayo en el recinto ferial tras el encendido del alumbrado de la portada de la Feria del Corpus Christi, en la que resultó lesionado de gravedad un varón y, levemente, su pareja.

Según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa, todo comenzó este primer día de la Feria de Granada cuando "una pareja caminaba cerca de dicho lugar, hubo un tropiezo con una persona y se inició una reyerta que finalizó con una agresión grupal en la que la víctima recibió numerosos golpes que no cesaron ni siquiera cuando ésta se encontraba en el suelo".

Como consecuencia de la agresión, la pareja de la víctima sufrió lesiones leves en un brazo y una pierna, y el varón recibió "múltiples golpes, algunos de ellos propinados incluso cuando ya se encontraba en el suelo, por los que resultó con una fractura en el cráneo".

En el lugar del suceso intervinieron agentes de la Unidad de Intervención Policial que se encontraban de servicio en el lugar, quienes "auxiliaron a las víctimas que fueron trasladadas al hospital, pero no consiguieron identificar 'in situ' a los responsables" en tanto "huyeron del lugar inmediatamente".

Agentes de la Comisaría de Distrito Norte se encargaron de investigar de la agresión grupal encontrándose con una ardua labor en relación con la identificación de los participantes en la brutal agresión grupal, ya que "hay un gran hermetismo debido a que, al parecer, los implicados formarían parte de un mismo entorno, familia o vecindario, extremo que ha dificultado la resolución y esclarecimiento total del suceso", han precisado desde la Policía Nacional.

No obstante, fruto de las actuaciones policiales, que no han cesado desde el momento del suceso, para identificar a los componentes del grupo y determinar su grado de participación en la agresión, se han realizado diversas identificaciones y, este pasado miércoles, los investigadores detuvieron a uno de los presuntos responsables, un varón de 19 años a quien le consta una detención anterior y que ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial. La investigación continúa abierta y los policías no descartan que se produzcan nuevas detenciones.