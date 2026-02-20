El Día de la Cruz volverá a celebrarse el 2 y el 3 de mayo en Granada

Los concejales de Fiestas Mayores y de Presidencia en Granada, Carolina Amate y Jorge Saavedra - AYUNTAMIENTO

GRANADA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Día de la Cruz vuelve a ser doble este año en Granada, un fin de semana con el inicio de la fiesta en las calles a partir de las 12,00 horas del 2 de mayo, víspera de la jornada en que tradicionalmente la ciudad saca sus cruces a patios, plazas, colegios o escaparates, en una de las festividades más emblemáticas del calendario local y considerada de "interés cultural" para la ciudad.

Así lo ha anunciado el portavoz del equipo de gobierno local de Granada, Jorge Saavedra, tras la aprobación en Junta de Gobierno Local de las bases que rigen la celebración y la normativa del concurso de cruces, dirigidas a reforzar el compromiso del Ayuntamiento con la preservación de "una de las tradiciones más profundamente arraigadas en la identidad granadina", que vuelve a celebrarse sin barras en las calles.

"Los días 2 y 3 de mayo la ciudad mostrará una de sus estampas más clásicas, convirtiéndose en un gran escenario de arte popular, convivencia y tradición que", ha destacado Saavedra, quien ha incidido en el refuerzo que se hace este año para "fomentar el talento creativo de nuestros barrios" con la incorporación de una nueva categoría en los premios y el aumento de la cuantía económica destinada a ellos con el objetivo de "incentivar la calidad artística y la participación de asociaciones, centros educativos, comercios y colectivos sociales".

Según ha detallado la concejala de Fiestas Mayores y Protocolo, Carolina Amate, la celebración del Día de la Cruz se extenderá el sábado 2 de mayo desde las 12,00 horas hasta las 1,00 horas y desde las 12,00 horas hasta las 23,00 horas del domingo 3 de mayo, en lo que se espera que sea uno de los fines de semana más concurridos de la primavera.

"Se trata de una fecha maravillosa para que los granadinos y los turistas que nos visiten puedan disfrutar de nuestra ciudad, de nuestra hostelería y nuestro comercio y de una de las fiestas más singulares de todo el país", ha destacado Amate.

Para esta edición de 2026, el consistorio ha aprobado una dotación presupuestaria de 22.800 euros, destinada íntegramente a los premios del concurso, que se hace eco de una reivindicación popular y amplía la participación a nuevos colectivos que desempeñan un papel relevante en la vida cultural de Granada, sumando así la categoría de Hermandades y Cofradías a las cuatro ya existentes: Calles y Plazas, Patios, Escolar y Escaparates.

Para la edil, esta inversión supone "una apuesta clara por mantener el nivel de excelencia que caracteriza a esta celebración y por fomentar la implicación de la ciudadanía en una tradición que nos define como ciudad".

"Queremos que el Día de la Cruz esté presente en cada rincón de la ciudad: en los colegios, en los comercios, en los patios históricos y en nuestras plazas, donde las asociaciones vecinales y hermandades realizan una labor artesanal y comunitaria ejemplar", ha subrayado.

Los premios para las secciones principales alcanzarán cuantías de hasta 2.500 euros para los ganadores, reconociendo así el esfuerzo creativo y la dedicación de quienes mantienen viva esta tradición. En el plano técnico, el rigor en la ornamentación será clave para los jurados calificadores. Las bases estipulan que los monumentos deben estar compuestos mayoritariamente por claveles y adornados con elementos de la artesanía granadina, como la taracea, los cobres o los bordados, además de plantas típicas como geranios y aspidistras.

La música también será un factor determinante, permitiendo exclusivamente el repertorio tradicional andaluz para salvaguardar la autenticidad del ambiente y preservando la esencia cultural que distingue esta celebración, según ha indicado el Ayuntamiento de Granada en nota de prensa tras la presentación informativa.

Amate ha apuntado que el plazo de inscripción para todas las categorías permanecerá abierto desde el 23 de febrero hasta el 9 de marzo y ha invitado a asociaciones, colectivos, centros educativos y establecimientos a participar activamente en una fiesta que convierte a Granada durante dos jornadas en un auténtico museo vivo de flores, patrimonio y arte popular, demostrando que "Granada sabe celebrar sus tradiciones con respeto, calidad y orgullo de ciudad".