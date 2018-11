Díaz augura que ella y Sánchez ganarán "bien" las elecciones y avisa de que a los socialistas "nunca nos callarán"

Actualizado 23/11/2018 22:07:24 CET

JAÉN, 23 Nov. (EUROPA PRESS) - (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Lourdes Pino)

La presidenta de la Junta y candidata a la reelección por el PSOE-A, Susana Díaz, ha augurado este viernes que ganará "bien" las elecciones autonómicas del próximo 2 de diciembre y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ganará "bien" los comicios generales cuando se celebren, al tiempo que ha advertido de que "a los socialistas nunca nos han callado y nunca nos van a callar".

En un mitin en Jaén al que han asistido unas 1.900 personas, Díaz ha trasladado a los asistentes su sensación de alegría por poder participar este viernes en este multitudinario acto, después de que ayer no pudiera hacerlo en la localidad sevillana de San Juan de Aznalfarache porque "unos violentos intentaron quitarnos la libertad de expresarnos libremente", a un partido que tiene una historia de lucha por las libertades.

"A los socialistas nunca nos han callado y a los socialistas nunca nos van a callar", ha querido dejar claro la presidenta. Se ha mostrado segura de que los socialistas van a ganar "bien", apuntando que tiene la sensación de que la situación "está mejor" que en marzo 2015, porque la gente nos ha visto gestionar, blindar, ampliar derechos y generar empleo. "Llegamos con los deberes hechos", según ha indicado Díaz, quien ha agregado que hoy nadie puede decir que Andalucía no está mejor que hace cinco años y se ha mostrado segura de que estará aún mejor dentro de cinco años.

Durante su intervención, también se ha referido a esa derecha "rabiosa", en referencia a PP y Ciudadanos (Cs), que se "pelea" por convertir a Andalucía "en su campo de batalla pensando exclusivamente en las elecciones generales". Se ha mostrado segura de que eso no serían capaces de hacerlo en otros territorios y aquí lo hacen porque "no respetan el 28 de febrero ni el trabajo de millones de andaluces que salieron a la calle pidiendo igualdad, libertad y dignidad".

"Esta no es la primera vuelta de las elecciones generales, que ya vendrán, y las ganaremos bien con Pedro Sánchez, para que nadie nos pare en España", según ha indicado.

"A mí me han dicho hasta rata y se han metido con nuestros niños", ha indicado Susana Díaz en referencia a los "insultos" que los socialistas y los andaluces están recibiendo de la derecha. "No me pienso callar como presidenta de la Junta ante ningún insulto a nuestra tierra, que lo sepan bien", ha advertido.

Para la presidenta, cuando uno recurre a una campaña en negativo es porque no quiere que se hable de otra cosa ni se sepa que no han aportado nada a esta tierra en los últimos años. Ha mostrado su preocupación por que haya partidos que generen "crispación" y recurran al "encanallamiento" de la vida política, porque "después pasa lo que pasa".

Susana Díaz ha garantizado que los socialistas nunca van a "ofender ni insultar", sino que se van a centrar en contar a los andaluces lo que están haciendo y lo que está por hacer.

Ha indicado que los andaluces saben que el PSOE-A es el "partido de Andalucía" y ha pedido el apoyo de los jóvenes para que nadie saque de la universidad a los hijos de los trabajadores. Ha indicado además que ella quiere ser la presidenta "de la igualdad".

Por su parte, la cabeza al Parlamento por Jaén, Ángeles Férriz, ha manifestado que el "odio y la violencia" no tienen cabida en la campaña y por eso los socialistas están haciendo una campaña limpia y en positivo.

Ha indicado que los que recurren al insulto, la descalificación y las ofensas son los que no tienen nada que proponer a la ciudadanía y no han hecho nada en la legislatura, en referencia al "trío del bloqueo", PP-A, Adelante Andalucía y Ciudadanos (Cs).

El secretario provincial del partido, Francisco Reyes, se ha mostrado convencido de que los andaluces van a votar al PSOE por lo que ha hecho y por lo que va a hacer en los próximos cuatro años, en los que "no vamos a dar ni un solo paso atrás" en derechos y avances sociales en esta tierra. Se ha mostrado seguro de que al PSOE incluso le va a votar "la derecha de la provincia de Jaén", porque es gente inteligente que ha visto que "cuando nosotros gobernamos, a ellos les va bien".