Díaz: Casado rechaza por "rédito electoral" el acuerdo de FEMP, que enmienda la "mutilación" de Rajoy a autonomía local

SEVILLA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha advertido de que el presidente del PP, Pablo Casado, rechaza el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre el uso de los remanentes porque "busca rédito electoral", al tiempo que ha defendido que el mismo es una enmienda a la "mutilación" que, a su juicio, acometió el Ejecutivo de Mariano Rajoy a la autonomía local.

En una entrevista con Europa Press, Susana Díaz ha asegurado que "quien ha contestado a Casado ha sido el propio PP" pues, a su entender, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, "ha defendido con claridad que en un acuerdo que sea bueno para Málaga no va a asumir las directrices de Casado", quien "solo va buscando rédito electoral".

Además, ha abundado en que hay que entender el acuerdo con perspectiva pues esta situación "viene de que hubo una ley del expresidente Mariano Rajoy y su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que privó a los ayuntamientos de utilizar sus ahorros en beneficio de los vecinos". "Mutiló la autonomía local e impidió que esos ahorros se destinarán a crear empleo o a los servicios básicos que tienen que prestar los ayuntamientos", ha recordado.

Por contra, la líder del PSOE-A explica que ahora, ante la situación que atraviesa el país por las consecuencias de la pandemia por Covid-19, el Gobierno central de Pedro Sánchez "quiere hacer todo lo contrario", esto es "permitir a los ayuntamientos que utilicen una parte de esos ahorros para respaldar económicamente a su vecinos y para atenderlos".

"Es insólito que el presidente del PP le diga a los alcaldes que no usen los ahorros que tienen sus ayuntamientos para atender a sus vecinos, que les diga póngase aquí a mi lado para ir en contra del Gobierno de España", ha lamentado Susana Díaz, que ha hecho hincapié en que acogerse a esta medida es voluntario, "quien crea que le viene bien a su ayuntamiento lo podrá usar y quien crea que no lo necesita pues no lo usará".

Así, ha querido subrayar el cambio que supone esta medida, "pasamos de una ley que prohibía totalmente usar esos ahorros en beneficio de la gente a un Gobierno que dice que quien quiera, voluntariamente, puede usar una parte de sus ahorros para atender a los vecinos". Por eso, cree que es algo positivo y "que viene a enmendar una parte de aquel destrozo a los ayuntamientos y a la política local que impusieron Rajoy y Montoro".

Por todo, Susana Díaz opina que "si hay un dinero que se puede utilizar de los ayuntamientos, porque Rajoy impidió a esos ayuntamientos usarlo, y ahora se puede destinar a atender a los vecinos, eso forma parte del ese sentido común y de esa sensatez que la gente nos demanda y que espera en una situación como esta".