Dimite el teniente de alcalde del PP en El Valle (Granada) investigado por el cultivo de 265 plantas de marihuana

Actualizado 18/07/2019 12:40:24 CET

GRANADA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El que fuera candidato del PP a la Alcaldía de El Valle (Granada) y hasta ahora teniente de alcalde, Manuel Palma, ha presentado su dimisión tras hacerse público que está siendo investigado por un presunto delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico después de que hace unos días fuera puesto a disposición judicial junto a otra persona por supuestamente tener 265 plantas de marihuana en una vivienda de Padul.

El hasta ahora edil del PP de Participación, Voluntariado, Juventud y Deporte ha dejado su acta tras "las acusaciones vertidas" contra su persona respecto a su implicación con esta plantación de marihuana, según ha dicho en un comunicado en el que ha defendido su "inocencia".

Ha justificado así su renuncia en su deseo de no "dañar ni las siglas del PP" ni a sus compañeros del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de El Valle, donde este partido ha alcanzado un acuerdo de gobierno con la agrupación 'Vecinos por el Valle'.

Palma ha defendido en su escrito de dimisión que la presunción de inocencia "es un derecho" y ha asegurado que no va "a descansar hasta que se demuestre cuál es la verdad" y que su nombre "quede limpio".

EL PP NO LE ABRIRÁ EXPEDIENTE

Por su parte, la dirección provincial del PP de Granada ha aplaudido la decisión adoptada por Palma "porque al final los intereses del partido deben estar por encima de los personales".

"Sabemos que ha sido una decisión difícil y reflexionada, pero en este caso es lo más sensato y un ejercicio de transparencia política absoluta que permitirá a nuestro compañero tener la oportunidad de defenderse, aclarar lo sucedido y restablecer su honor", han señalado desde el partido.

Igualmente, el PP provincial ha mostrado su apoyo a Palma y le ha agradecido su "gesto, presentando de forma inmediata su renuncia a su acta y responsabilidades políticas para defenderse sin dañar a El Valle ni a las siglas del Partido Popular".

No obstante, los populares han afirmado que las puertas del partido seguirán "abiertas" para él, "una vez que la situación se resuelva favorablemente" y no se le abrirá expediente alguno, "puesto que concurrió como candidato a las elecciones municipales del 26 de mayo como simpatizante del PP y no como afiliado".

En la operación policial que afectó a este concejal fueron detenidas dos personas por un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico debido a que las plantaciones, distribuidas en dos estancias de la vivienda, estaban conectadas de manera fraudulenta a la luz sin pasar por el contador.

La investigación se inició el pasado mes de mayo cuando policías del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Motril obtuvieron cierta información que apuntaba a la existencia de una vivienda de Padul en la que se estaría cultivando marihuana para su posterior venta y distribución.

Las estancias habían sido debidamente hermetizadas y acondicionadas con la iluminación, sistema de ventilación y extracción así como riego necesarios para el acelerado del proceso natural de crecimiento de este tipo de plantas, según la información trasladada en su momento por la Policía Nacional.