Diputación de Granada y Ayuntamiento de Albolote destinan unos 700.000 euros a la construcción de dos pistas deportivas

Desde la izquierda, la vicepresidenta de la Diputación y teniente de alcalde de Albolote, Marta Nievas, el diputado provincial Eric Escobedo, el alcalde, Salustiano Ureña, y el concejal de Deportes, Juan José Martínez - DIPUTACIÓN

ALBOLOTE (GRANADA), 20 (EUROPA PRESS)

El diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas de la Diputación de Granada, Eric Escobedo, ha visitado el municipio de Albolote, en el área metropolitana, donde ha mantenido un encuentro con su alcalde, Salustiano Ureña, en el que han abordado la inversión conjunta de casi 700.000 euros para la construcción de dos pistas polideportivas.

Así lo han indicado la Diputación de Granada en una nota de prensa tras un encuentro en la que han participado también la vicepresidenta primera de la institución provincial, Marta Nievas, que es teniente de alcalde en Albolote, y el concejal de Deportes, Juan José Martínez, y en la que se han abordado en concreto nuevas actuaciones en materia de infraestructuras deportivas en el municipio.

La Diputación de Granada, a través del Plan Provincial de Instalaciones Deportivas, llevará a cabo la construcción de dos pistas polideportivas en la pedanía alboloteña de El Chaparral. Esta actuación contará con una inversión total de 697.369,96 euros, financiados al 50 por ciento entre ambas administraciones, aportando cada una de ellas un total de 348.684,98 euros.

Escobedo ha subrayado la importancia de esta intervención para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y fomentar hábitos saludables, indicando que "desde la Diputación seguimos apostando por dotar a los municipios de infraestructuras deportivas modernas y accesibles, especialmente en núcleos de población como El Chaparral, donde existe una creciente demanda de espacios adecuados para la práctica deportiva".

Además, el diputado ha destacado la colaboración institucional como clave para hacer realidad este tipo de proyectos, señalando "la oportunidad que ha aprovechado el Ayuntamiento de Albolote para impulsar actuaciones que responden a necesidades reales de los vecinos y vecinas. Esta inversión conjunta es una muestra del compromiso firme de ambas administraciones con el deporte y con la cohesión territorial de la provincia".

Por su parte, el alcalde de Albolote, Salustiano Ureña, ha agradecido el respaldo de la Diputación y ha valorado el impacto que tendrá esta inversión en la pedanía. "La construcción de estas pistas polideportivas en El Chaparral es una demanda histórica de nuestros vecinos, que por fin va a convertirse en una realidad gracias al trabajo conjunto entre Ayuntamiento y Diputación", ha afirmado.

Ureña ha señalado además que "seguimos avanzando en la mejora de nuestras instalaciones deportivas para ofrecer más oportunidades de ocio saludable a niños, jóvenes y mayores. Esta actuación amplía la oferta deportiva del municipio y contribuye también a dinamizar la vida social de El Chaparral".